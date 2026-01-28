Войната в Украйна:

Самолет с 15 души на борда изчезна от радарите, в ход е издирване

28 януари 2026, 23:22 часа 352 прочитания 0 коментара
Пътнически самолет с 15 души на борда изчезна в близост до границата на Колумбия с Венецуела, пише АФП. Самолетът е превозвал 13 пътници и двама членове на екипажа. Той е излетял от граничния град Кукута и е изгубил връзка с контролната кула малко преди планираното си кацане.

Самолетът е трябвало да кацне около 12 часа местно време в близкия град Оканя, посочиха от авиокомпанията. По данни на авиационните власти са задействани всички протоколи за сигурност и издирване.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
