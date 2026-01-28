Доналд Тръмп гони поредна холивудска знаменитост от САЩ (ВИДЕО)

Поредна звезда от Холивуд е решена да напусне САЩ, защото не може да работи свободно, докато президент на страната е Доналд Тръмп. Става дума за актрисата Кристен Стюарт, която има успешна кариера, но е напът да приключи на американска зема. След последните заплахи на президента Доналд Тръмп срещу филмовата индустрия, актрисата обяви, че напуска САЩ.

Враждата между Стюарт и Тръмп датира отпреди почти 14 години, когато Робърт Патинсън сложи край на връзката си с актрисата на фона на скандал с изневяра. Серия от туитове на Тръмп, в които съветва Патинсън да "зареже" Стюарт, бяха само първата глава в дългата война. Оттогава двамата си разменят открити и скрити удари чрез традиционните и социалните медии.

Миналата година Стюарт поднови спора, наричайки туитовете от 2012 г. "позорни" и наричайки Тръмп "малко бебе". Малцина обаче очакваха последния обрат в тази дългогодишна вражда.

Кристен Стюарт напуска САЩ, до гуша ѝ е от Тръмп

Стюарт се опитва да стартира кариера зад камерата. Режисьорският ѝ дебют "Хронологията на водата" обаче трябваше да бъде заснет в Латвия. "Би било невъзможно да се направи в САЩ", каза звездата от сагата "Здрач" пред "The Sunday Times", добавяйки, че последните заплахи на Тръмп срещу Холивуд са "ужасяващи".

"Реалността се разпада напълно заради Тръмп", каза тя. "Но трябва да вземем пример от него и да създадем реалността, в която искаме да живеем", предложи тя, намеквайки за възможното си напускане на САЩ. "Не мога да работя свободно там", подчерта Стюарт. "Но не искам да се откажа напълно. Бих искала да правя филми в Европа и после да ги навра в лицето на американците."

Тарифите на Тръмп за филмовата индустрия

През септември тази година Тръмп предприе поредната атака срещу филмовата индустрия, като предложи 100% тарифи за всички филми, заснети извън САЩ. "Нашата филмова индустрия е била открадната от Съединените американски щати от други страни, точно като да откраднеш бонбони от бебе", заяви Тръмп без никакво основание.

Въпреки че предложението не е намерило подкрепа, Стюарт не чака Тръмп да изпълни заплахата си. Ето защо тя започва да гради кариера като режисьор извън Холивуд, пише "Marca".