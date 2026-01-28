Рубио: Ако президентът на Венецуела не ни слуша, ще използваме сила

Американският държавен секретар Марко Рубио директно каза, че САЩ са готови да използват сила, за да принудят изпълняващия длъжността президент на Венецуела Делси Родригес да сътрудничи, предаде Bloomberg. "Готови сме да използваме сила, за да осигурим максимално сътрудничество, ако други методи се окажат неефективни", са точните думи на Рубио, изречени пред Комисията по външни отношения на Сената. Той също така изрази надежда, че "това няма да се наложи".

Още: Не за Венецуела и Гренландия, битката вече е за трилиони долари

Според Рубио, изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес е обещала да отвори венецуелския енергийния сектор за американски компании, да им осигури преференциално третиране в производството и да използва приходите от петрол за закупуване на американски стоки. Именно този кръг - Венецуела продава петрол и харчи спечеленото за стоки от САЩ - беше описан и от американския президент Доналд Тръмп.

Това е първата публична изява на Рубио пред Конгреса след операцията на САЩ в Каракас на 3 януари, която доведе до залавянето на венецуелския диктатор Николас Мадуро.

Още: Делси Родригес се обяви за споразумение с опозицията

По-рано Bloomberg, позовавайки се на свой източник, съобщи, че Марко Рубио ще поеме ключова административна роля в управлението на Венецуела от страна на Съединените щати след отвличането и ареста на Мадуро. А Reuters публикува материал, според който американските разузнавателни служби изобщо не са убедени, че Родригес се старае да прекъсне ефективно връзките на Венецуела с Китай, Русия и Иран.