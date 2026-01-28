Ливърпул изля гнева си срещу безпомощни азери и завърши в топ 3 на основната фаза в Шампионска лига

Английският шампион Ливърпул изля гнева си от разочароващите резултати във Висшата лига срещу азербайджанския Карабах, побеждавайки го с разгромното 6:0 като домакин на "Анфийлд" в среща от последния осми кръг на основната фаза на Шампионска лига. Два гола отбеляза Алексис Макалистър, а по веднъж се разписаха Флориан Вирц, Мохамед Салах, Юго Екитике и Федерико Киеза. С успеха Ливърпул си осигури трето място в основната фаза на Шампионска лига, продължавайки директно към елиминациите.

Ливърпул разгроми Карабах

Срещата започна кошмарно за Арне Слот, след като Джереми Фримпонг получи нова контузия и бе принудително заменен от Уатару Ендо след само три минути игра. Така мърсисайдци отново останаха без типичен десен бек, тъй като и Конър Брадли лекува контузия.

В 15-ата минута Ливърпул откри резултата. Центриране на Доминик Собослай от корнер бе отклонено с глава към далечната греда, където Ван Дайк също игра с топката, а в крайна сметка Алексис Макалистър нанесе удар и успя да вкара - 1:0!

Шест минути по-късно Ливърпул удвои аванса си. Юго Екитике се пребори, за да отнеме топката и да се понесе в атака, а след това изчака точния момент и подаде към Флориан Вирц. Германецът се озова на изгодна позиция и нанесе прецизен удар, за да вкара първия си гол в Шампионска лига - 2:0!

В следващите минути Ливърпул продължи да доминира на терена, като не позволи на съперника да се изнесе от своята половина. След почивката Ливърпул стигна и до трети гол. "Червените" получиха пряк свободен удар на границата на наказателното поле, а традиционният изпълнител Доминик Собослай този път бутна топката за Мохамед Салах, който нанесе мощен удар и вкара - 3:0!

В 57-ата минута Ливърпул стигна и до четвърти гол. Върджил ван Дайк успя да спре атака на гостите, изритвайки топката напред, а тя намери Юго Екитике. Нападателят успя да се измъкне от последните играчи в отбраната на Карабах, за да излезе накрая сам срещу вратаря и да го преодолее с елегантен удар - 4:0!

В 61-ата минута Ливърпул вкара пето попадение. Доминик Собослай прати топката в наказателното поле, където Юго Екитике успя да овладее и да пусне пас към Алексис Макалистър. Той пък хитро преодоля противниковия страж, за да може да вкара втория си гол в срещата на празна врата - 5:0!

До края Арне Слот даде шанс и на няколко резерви, като една от тях успя и да се разпише. Влезлият от пейката Федерико Киеза се възползва от третата асистенция на Ван Дайк в мача, за да вкара за 6:0!

