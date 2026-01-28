Войната в Украйна:

Ливърпул изля гнева си срещу безпомощни азери и завърши в топ 3 на основната фаза в Шампионска лига

28 януари 2026, 23:54 часа 449 прочитания 0 коментара
Ливърпул изля гнева си срещу безпомощни азери и завърши в топ 3 на основната фаза в Шампионска лига

Английският шампион Ливърпул изля гнева си от разочароващите резултати във Висшата лига срещу азербайджанския Карабах, побеждавайки го с разгромното 6:0 като домакин на "Анфийлд" в среща от последния осми кръг на основната фаза на Шампионска лига. Два гола отбеляза Алексис Макалистър, а по веднъж се разписаха Флориан Вирц, Мохамед Салах, Юго Екитике и Федерико Киеза. С успеха Ливърпул си осигури трето място в основната фаза на Шампионска лига, продължавайки директно към елиминациите.

Ливърпул разгроми Карабах

Срещата започна кошмарно за Арне Слот, след като Джереми Фримпонг получи нова контузия и бе принудително заменен от Уатару Ендо след само три минути игра. Така мърсисайдци отново останаха без типичен десен бек, тъй като и Конър Брадли лекува контузия.

В 15-ата минута Ливърпул откри резултата. Центриране на Доминик Собослай от корнер бе отклонено с глава към далечната греда, където Ван Дайк също игра с топката, а в крайна сметка Алексис Макалистър нанесе удар и успя да вкара - 1:0!

Ливърпул

Шест минути по-късно Ливърпул удвои аванса си. Юго Екитике се пребори, за да отнеме топката и да се понесе в атака, а след това изчака точния момент и подаде към Флориан Вирц. Германецът се озова на изгодна позиция и нанесе прецизен удар, за да вкара първия си гол в Шампионска лига - 2:0!

В следващите минути Ливърпул продължи да доминира на терена, като не позволи на съперника да се изнесе от своята половина. След почивката Ливърпул стигна и до трети гол. "Червените" получиха пряк свободен удар на границата на наказателното поле, а традиционният изпълнител Доминик Собослай този път бутна топката за Мохамед Салах, който нанесе мощен удар и вкара - 3:0!

Още: Лудост в Шампионска лига! Шампионът и неговият подгласник се разминаха с директно класиране

Мохамед Салах

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

В 57-ата минута Ливърпул стигна и до четвърти гол. Върджил ван Дайк успя да спре атака на гостите, изритвайки топката напред, а тя намери Юго Екитике. Нападателят успя да се измъкне от последните играчи в отбраната на Карабах, за да излезе накрая сам срещу вратаря и да го преодолее с елегантен удар - 4:0!

В 61-ата минута Ливърпул вкара пето попадение. Доминик Собослай прати топката в наказателното поле, където Юго Екитике успя да овладее и да пусне пас към Алексис Макалистър. Той пък хитро преодоля противниковия страж, за да може да вкара втория си гол в срещата на празна врата - 5:0!

До края Арне Слот даде шанс и на няколко резерви, като една от тях успя и да се разпише. Влезлият от пейката Федерико Киеза се възползва от третата асистенция на Ван Дайк в мача, за да вкара за 6:0!

Още: Брутална драма в последния кръг в Шампионска лига! Ето кои отбори продължават напред (КЛАСИРАНЕ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шампионска лига Ливърпул Карабах
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес