Войната в Украйна:

Брутална драма в последния кръг в Шампионска лига! Ето кои отбори продължават напред (КЛАСИРАНЕ)

29 януари 2026, 00:16 часа 315 прочитания 0 коментара
Брутална драма в последния кръг в Шампионска лига! Ето кои отбори продължават напред (КЛАСИРАНЕ)

Изключителна драма поднесе последният осми кръг от основната фаза на Шампионска лига! В сряда вечер, по едно и също време, се изиграха всички 18 двубоя. А най-голямата сензация дойде в двубоя на Реал Мадрид, който претърпя загуба от Бенфика с 2:4 като гост. "Кралете" загубиха мястото си в топ 8 на крайното класиране и ще трябва да минат през плейофен мач, за да влязат в елиминационната фаза. В същото време пък отборът на Жозе Моуриньо успя да се пребори за място в топ 24, и то след инфарктен късен гол на своя вратар.

5 английски клуба в топ 8 на Шампионска лига, Реал Мадрид ще играе плейоф

Лидерът в класирането Арсенал записа осма поредна победа - този път над Алмати, и финишира първи в класирането с пълен актив от 24 точки. Байерн Мюнхен пък запази втората си позиция след успех над ПСВ. А Ливърпул разгроми Карабах, за да влезе в топ 3. Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг и Манчестър Сити са останалите отбори, които намериха място в топ 8 и се класират директно за елиминациите, като прави впечатление присъствието на пет английски клуба.

Още: Лудост в Шампионска лига! Шампионът и неговият подгласник се разминаха с директно класиране

Бенфика - Реал Мадрид

Миналогодишните финалисти ПСЖ и Интер също останаха извън топ 8

Извън топ 8 остана не само Реал Мадрид, но и двата финалиста от миналогодишното издание на Шампионска лига - ПСЖ и Интер. Грандове като Ювентус и Атлетико Мадрид също не намериха място в топ 8, но ще играят в плейофите. Извън топ 24 пък останаха отборите на Марсилия, Пафос, Юнион СЖ, ПСВ, Атлетик Билбао, Наполи, Копенхаген, Аякс, Айнтрахт, Славия Прага, Виляреал и Алмати, като тези тимове отпадат от надпреварата.

Всички резултати от последния 8-ми кръг в Шампионска лига сезон 2025/26

  • Айнтрахт 0:2 Тотнъм
  • Арсенал 3:2 К. Алмати
  • Атлетик Билбао 2:3 Спортинг
  • Атлетико Мадрид 1:2 Бодьо/Глимт
  • Аякс 1:2 Олимпиакос
  • Байер Леверкузен 3:0 Виляреал
  • Барселона 4:1 Копенхаген
  • Бенфика 4:2 Реал Мадрид
  • Борусия Дортмунд 0:2 Интер
  • Брюж 3:0 Марсилия
  • Ливърпул 6:0 Карабах
  • Манчестър Сити 2:0 Галатасарай
  • Монако 0:0 Ювентус
  • Наполи 2:3 Челси
  • Пафос 4:1 Славия Прага
  • ПСВ 1:2 Байерн Мюнхен
  • ПСЖ 1:1 Нюкасъл
  • Роял Юнион СЖ 1:0 Аталанта

Всички отбори, които продължават напред в Шампионска лига сезон 2025/26

  1. Арсенал
  2. Байерн Мюнхен
  3. Ливърпул
  4. Тотнъм
  5. Барселона
  6. Челси
  7. Спортинг
  8. Манчестър Сити
  9. Реал Мадрид
  10. Интер
  11. ПСЖ
  12. Нюкасъл
  13. Ювентус
  14. Атлетико Мадрид
  15. Аталанта
  16. Байер Леверкузен
  17. Дортмунд
  18. Олимпиакос
  19. Брюж
  20. Галатасарай
  21. Монако
  22. Карабах
  23. Бодьо/Глимт
  24. Бенфика

Още: Челси елиминира Наполи от Шампионска лига! Арсенал не сдаде върха, но допусна гол от бивш левскар

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Шампионска лига
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес