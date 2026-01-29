Брутална драма в последния кръг в Шампионска лига! Ето кои отбори продължават напред (КЛАСИРАНЕ)

Изключителна драма поднесе последният осми кръг от основната фаза на Шампионска лига! В сряда вечер, по едно и също време, се изиграха всички 18 двубоя. А най-голямата сензация дойде в двубоя на Реал Мадрид, който претърпя загуба от Бенфика с 2:4 като гост. "Кралете" загубиха мястото си в топ 8 на крайното класиране и ще трябва да минат през плейофен мач, за да влязат в елиминационната фаза. В същото време пък отборът на Жозе Моуриньо успя да се пребори за място в топ 24, и то след инфарктен късен гол на своя вратар.

5 английски клуба в топ 8 на Шампионска лига, Реал Мадрид ще играе плейоф

Лидерът в класирането Арсенал записа осма поредна победа - този път над Алмати, и финишира първи в класирането с пълен актив от 24 точки. Байерн Мюнхен пък запази втората си позиция след успех над ПСВ. А Ливърпул разгроми Карабах, за да влезе в топ 3. Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг и Манчестър Сити са останалите отбори, които намериха място в топ 8 и се класират директно за елиминациите, като прави впечатление присъствието на пет английски клуба.

Миналогодишните финалисти ПСЖ и Интер също останаха извън топ 8

Извън топ 8 остана не само Реал Мадрид, но и двата финалиста от миналогодишното издание на Шампионска лига - ПСЖ и Интер. Грандове като Ювентус и Атлетико Мадрид също не намериха място в топ 8, но ще играят в плейофите. Извън топ 24 пък останаха отборите на Марсилия, Пафос, Юнион СЖ, ПСВ, Атлетик Билбао, Наполи, Копенхаген, Аякс, Айнтрахт, Славия Прага, Виляреал и Алмати, като тези тимове отпадат от надпреварата.

Всички резултати от последния 8-ми кръг в Шампионска лига сезон 2025/26

Айнтрахт 0:2 Тотнъм

Арсенал 3:2 К. Алмати

Атлетик Билбао 2:3 Спортинг

Атлетико Мадрид 1:2 Бодьо/Глимт

Аякс 1:2 Олимпиакос

Байер Леверкузен 3:0 Виляреал

Барселона 4:1 Копенхаген

Бенфика 4:2 Реал Мадрид

Борусия Дортмунд 0:2 Интер

Брюж 3:0 Марсилия

Ливърпул 6:0 Карабах

Манчестър Сити 2:0 Галатасарай

Монако 0:0 Ювентус

Наполи 2:3 Челси

Пафос 4:1 Славия Прага

ПСВ 1:2 Байерн Мюнхен

ПСЖ 1:1 Нюкасъл

Роял Юнион СЖ 1:0 Аталанта

Всички отбори, които продължават напред в Шампионска лига сезон 2025/26

Арсенал Байерн Мюнхен Ливърпул Тотнъм Барселона Челси Спортинг Манчестър Сити Реал Мадрид Интер ПСЖ Нюкасъл Ювентус Атлетико Мадрид Аталанта Байер Леверкузен Дортмунд Олимпиакос Брюж Галатасарай Монако Карабах Бодьо/Глимт Бенфика

