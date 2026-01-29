Брутална драма в последния кръг в Шампионска лига! Ето кои отбори продължават напред (КЛАСИРАНЕ)

Изключителна драма поднесе последният осми кръг от основната фаза на Шампионска лига! В сряда вечер, по едно и също време, се изиграха всички 18 двубоя. А най-голямата сензация дойде в двубоя на Реал Мадрид, който претърпя загуба от Бенфика с 2:4 като гост. "Кралете" загубиха мястото си в топ 8 на крайното класиране и ще трябва да минат през плейофен мач, за да влязат в елиминационната фаза. В същото време пък отборът на Жозе Моуриньо успя да се пребори за място в топ 24, и то след инфарктен късен гол на своя вратар.
5 английски клуба в топ 8 на Шампионска лига, Реал Мадрид ще играе плейоф
Лидерът в класирането Арсенал записа осма поредна победа - този път над Алмати, и финишира първи в класирането с пълен актив от 24 точки. Байерн Мюнхен пък запази втората си позиция след успех над ПСВ. А Ливърпул разгроми Карабах, за да влезе в топ 3. Тотнъм, Барселона, Челси, Спортинг и Манчестър Сити са останалите отбори, които намериха място в топ 8 и се класират директно за елиминациите, като прави впечатление присъствието на пет английски клуба.
Още: Лудост в Шампионска лига! Шампионът и неговият подгласник се разминаха с директно класиране
Миналогодишните финалисти ПСЖ и Интер също останаха извън топ 8
Извън топ 8 остана не само Реал Мадрид, но и двата финалиста от миналогодишното издание на Шампионска лига - ПСЖ и Интер. Грандове като Ювентус и Атлетико Мадрид също не намериха място в топ 8, но ще играят в плейофите. Извън топ 24 пък останаха отборите на Марсилия, Пафос, Юнион СЖ, ПСВ, Атлетик Билбао, Наполи, Копенхаген, Аякс, Айнтрахт, Славия Прага, Виляреал и Алмати, като тези тимове отпадат от надпреварата.
Всички резултати от последния 8-ми кръг в Шампионска лига сезон 2025/26
- Айнтрахт 0:2 Тотнъм
- Арсенал 3:2 К. Алмати
- Атлетик Билбао 2:3 Спортинг
- Атлетико Мадрид 1:2 Бодьо/Глимт
- Аякс 1:2 Олимпиакос
- Байер Леверкузен 3:0 Виляреал
- Барселона 4:1 Копенхаген
- Бенфика 4:2 Реал Мадрид
- Борусия Дортмунд 0:2 Интер
- Брюж 3:0 Марсилия
- Ливърпул 6:0 Карабах
- Манчестър Сити 2:0 Галатасарай
- Монако 0:0 Ювентус
- Наполи 2:3 Челси
- Пафос 4:1 Славия Прага
- ПСВ 1:2 Байерн Мюнхен
- ПСЖ 1:1 Нюкасъл
- Роял Юнион СЖ 1:0 Аталанта
Всички отбори, които продължават напред в Шампионска лига сезон 2025/26
- Арсенал
- Байерн Мюнхен
- Ливърпул
- Тотнъм
- Барселона
- Челси
- Спортинг
- Манчестър Сити
- Реал Мадрид
- Интер
- ПСЖ
- Нюкасъл
- Ювентус
- Атлетико Мадрид
- Аталанта
- Байер Леверкузен
- Дортмунд
- Олимпиакос
- Брюж
- Галатасарай
- Монако
- Карабах
- Бодьо/Глимт
- Бенфика
