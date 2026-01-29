Лудост в Шампионска лига! Шампионът и неговият подгласник се разминаха с директно класиране

Конкуренцията в Шампионска лига е безкомпромисна и това се доказа в последния кръг на основната фаза на надпреварата, в който действащият носител на трофея Пари Сен Жермен и неговият подгласник Интер не успяха да си осигурят директно класиране. И двата гранда имаха своите шансове за топ 8. И докато за "нерадзурите" не всичко зависеше от изхода в техния мач, то парижани държаха съдбата си в свои ръце, но не се възползваха.

Финалистите ПСЖ и Интер останаха извън топ 8 на Шампионска лига

ПСЖ, който не записа победа в последните си два мача в Шампионска лига и взе само една точка, сега бе задължен да търси победа срещу Нюкасъл у дома. Хората на Луис Енрике обаче разочароваха и завършиха наравно със "свраките" при резултат 1:1 на "Парк де Пренс". Срещата очаквано бе трудна за ПСЖ, тъй като и Нюкасъл се бореше за място в топ 8. Усман Дембеле изпусна дузпа в началото, а след това Витиня вкара в 8', преди Уилък да изравни от дузпа в края на полувремето.

Самоубийствен "хикс" между ПСЖ и Нюкасъл

През втората част така и не се стигна до попадения, а в крайна сметка ПСЖ завърши на 11-то място с 14 точки - на два пункта от отборите от пето до осмо място, като трябва да се отбележи, че парижани имат най-добрата голова разлика измежду тях. Тоест, при евентуална победа над Нюкасъл, ПСЖ щеше да се класира пети. Нюкасъл пък завърши на 12-то място, също с 14 точки, и пак със същата голова разлика като тази на ПСЖ (+10). За "свраките" важи същата уговорка като тази за ПСЖ, ако бяха стигнали до победа.

Интер си свърши работата в Дортмунд, но не поправи щетите от последните 3 кръга

Иначе Интер си свърши работата при гостуването на Борусия Дортмунд, като победи с 2:0 след голове на Димарко и Диуф през втората част. Този успех обаче нямаше как да поправи направените щети от трите поредни загуби в изминалите три кръга за италианците. Така Интер завърши на 10-то място с 15 точки - па една точка зад топ 8, като е с по-добра голова разлика от шестия Челси, седмия Спортинг и осмия Ман Сити, както и с изравнена голова разлика с петия Барса, но тук така или иначе точките нямаше как да са повече.

