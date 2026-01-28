Рекет, посегателства, влияние - кой стои зад съдебната власт? Разказва София Бугор (ВИДЕО)

"Филмът за дълбоката съдебна власт тръгна от една ситуация в българската съдебна система и тя е свързана с това, че г-н Сарафов вече шест месеца незаконно заема поста на изпълняващ функциите главен прокурор. Идеята на филма е да повдигне гражданско участие".

Това заяви в предаването "Студио Actualno" София Бугор, граждански активист и автор на филма "Дълбоката съдебна власт", който се излъчва в социалните мрежи и платформи за видео разпространение.

Чия е властта?

София обясни, че идеята на продукцията е да проследи системните грешки в българската съдебна система през последните 35 години, "започвайки от неразкрити знакови убийства, неразкрити корупционни схеми, нито едно дело за купуване на гласове по избори".

"В този филм показваме как се изгражда една система от влияния - мрежата на Пепи Еврото, на Красьо Черния, на Мартин Божанов Нотариуса - тази система включва рекет, заплахи, физически посегателства. Виждаме как се изгражда една прокурорска диктатура - фигурата на главния се е издигнала до нещо абсолютно недосегаемо", сподели Бугор.

По думите ѝ Сарафов се страхува да загуби поста си, а и някой не му дава да си тръгне. Въпросът е кой?

