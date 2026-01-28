Президентът на Колумбия сам се похвали колко е добър в леглото (ВИДЕО)

"Никой журналист-клюкар не бива да се интересува от това какво правя в леглото. Правя много добри неща там и мисля... мисля, че никой няма да ме забрави, защото съм незабравим и ще бъда. Някой ще го разкаже. Аз самият няма да го разкажа". Думите са не на кого да е, а на колумбийският президент Густаво Петро. Той е един от най-шумните опоненти на американския президент Доналд Тръмп в Латинска Америка. А думите му са неописуеми за позицията и протокола, който би трябвало да спазва.
Петро вече е влизам във фокуса на медийното влияние по темата "18+". При това, Петро се оказа герой в нетрадиционен сценарий - припомнете си: Претоплиха секс скандал с президента на Колумбия след призива му към Тръмп (ВИДЕО)