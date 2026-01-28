Отново в Минеаполис: Нападнаха конгресменката Илхан Омар, има задържан (ВИДЕО)

Мъж напръска с неизвестно вещество американската конгресменка от Демократическата партия Илхан Омар и беше повален на земята по време на обществено събрание в Минеаполис, където напрежението около федералните имиграционни служби достигна връхната си точка. Причината - агенти на службата ICE застреляха смъртоносно медицинска сестра от интензивно отделение и майка на три деца този месец, което даде начало на масови протести.

Инцидентът с Омар, 43-годишна конгресменка, родена в столицата на Сомалия - Могадишу, е станал, докато тя е изнасяла реч в кметството. Тя представлява 5-и конгресен район на Минесота в долната камара на Конгреса.

Публиката аплодира, докато мъжът беше притиснат на земята и ръцете му бяха вързани зад гърба след нападението. На видеозаписа от инцидента се чува как някой от тълпата казва: „О, Боже, той я напръска с нещо“.

Илхан Омар призова за разпускане на имиграционната служба и за оставка на министъра

Точно преди това Омар призова за премахването на Агенцията за имиграция и митнически контрол на САЩ и за оставката на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноем - в противен случай тя ще бъде подложена на импийчмънт, каза конгресменката. В Капитолия се засилват призивите Ноем да подаде оставка след смъртта на двама души, протестирали срещу депортациите, които бяха застреляни в Минеаполис. Малко републиканци са се застъпили за нея.

U.S. Congresswoman Ilhan Omar attacked in Minneapolis



During a meeting with voters, a man approached Ilhan Omar, sprayed an unknown liquid in her direction, and began shouting. He was immediately detained by security.



Omar was not injured. pic.twitter.com/gLw53g8pDa — NEXTA (@nexta_tv) January 28, 2026

„ICE не може да бъде реформирана“, каза Омар секунди преди нападението.

Мъжът е задържан

Полицията в Минеаполис заяви, че полицаите са видели мъжа да използва спринцовка, за да пръска неизвестна течност върху Омар. Те веднага го арестували и го затворили в окръжния затвор за нападение от трета степен, каза говорителят Тревър Фолк. На мястото пристигнаха криминалисти.

Омар съобщи, че се чувства добре след инцидента, предаде PBS.

Демократичният губернатор на Минесота Тим Уолц, който е трън в очите на президента Доналд Тръмп от известно време, разкритикува остро нападението в X: "През последната година нашата държава беше разтърсена от политическо насилие. Жестоката, подстрекателска и дехуманизираща реторика на лидерите на нашата нация трябва да спре незабавно".

