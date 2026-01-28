Ходовете на Румен Радев: Обяснява ги Елена Дариева (ВИДЕО)

Протоколът в президентската институция се освежи с това, че на поста на държавен глава имаме дама. Веднага се вижда новият стил с посрещането на потенциалните министър-председатели на входа. От една страна, имаме продължение на линията, която Румен Радев зададе, а от друга, новият държавен глава демонстрира една прозрачност в институцията. Това заяви в предаването "Студио Actualno" социологът от агенция "Насока", Елена Дариева, коментирайки процедурата около преговорите с потенциални служебни премиери.

Според Дариева хората, които са встъпили в длъжност след промените в Конституцията, все пак трябва да знаят какви са им отговорностите съгласно закона.

Какво ще прави Румен Радев?

В етапа на очакванията всички са се вторачили в Румен Радев. Очаква се да се види как ще се яви, с каква регистрация, под каква форма, кои ще бъдат хората около него. В момента сме на етапа на очарованието. Тези очаровани избиратели ще очакват да чуят някаква конкретика, но тогава може да има и разочаровани, посочи Дариева по отношение на евентуалния бъдещ политически проект на Радев.

Тя припомни, че Радев е дал заявка дори да се погрижи за българските турци. Търсят се електорални ниши и бих казала, че се намират. Радев говори за борбата с корупцията, а това е своеобразен реверанс към хората на площада - най-вече в столицата. В София сблъсъкът е изнесен между ПП-ДБ и ГЕРБ, а Румен Радев има по-слаби позиции. Затова очаквам, че на предстоящата кампания да бъде особено ожесточен сблъсъкът в областните градове между ГЕРБ-СДС и партийния проект на Радев. Национален вот се печели в България, когато партия вземе областните градове. Другото поле на сблъсък е виртуалното, дигиталната среда. Там вече има кампания, която има стратегия, която се следва, подчерта още Елена Дариева.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.