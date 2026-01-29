Моу изхвърли Реал от топ 8 след велик мач! Гол на вратар класира Бенфика! Разярена Барса с наказателна акция

Бенфика постигна драматичен успех с 4:2 над Реал Мадрид в двубой от последния кръг на основната фаза на Шампионска лига. Отборът на Жозе Моуриньо до последно се нуждаеше от точно един гол, за да влезе сред първите 24. Той падна в 98-ата минута, а в негов автор се превърна вратарят Анатоли Турбин. Пораженеито за "кралете" пък означаваше отпадане от първите 8 отбора, които продължават директно напред без плейоф. Междувременно Барселона разгроми Копенхаген с 4:1 и завърши на пета позиция.

Това го може само Моу! Бенфика удари болезнен шамар на Реал!

На "Ещадио да Луж" домакините влязоха по-добре в мача. Тибо Куртоа трябваше да показва рефлекс рано-рано. В 16-ата минута ВАР отмени първоначално отсъдена дузпа за нарушение на Белингам срещу Престиани. Оказа се обаче, че английският халф първо е играл с топката. И докато белгийският страж на "кралете" продължаваше с намеси, неговите съотборници в предни позиции материализираха едно от малкото си положения в 30-ата минута. Мбапе бе точен с глава.

Мбапе с два гола

Отговорът не закъсня. Павлидис центрира точно на главата на Андреас Шелдер, който засече за 1:1. До почивката по-активните действия на момчетата на Моуриньо дадоха резултат. Главният съдия посочи бялата точка за фал срещу Отаменди, който бе съборен от Чуамени при изпълнение на корнер. Решението подлежи на дискусии. Павлидис се разписа от дузпата за 2:1.

Kylian Mbappé scores his 40th goal of the season for club and country 🔥 pic.twitter.com/D4l4WyoH4r — B/R Football (@brfootball) January 28, 2026

Вратар класира Бенфика напред!

След почивката Шелдерюп покачи аванса на Бенфика. Мадричани реагираха мигновено. Гюлер намери Мбапе, който с плътен удар вкара за 2:3. В следващите минути Тибо Куртоа отново имаше доста работа и извади 100%-ови положения. В продължението Асенсио бе изгонен с втори жълт картон. Буквално в последната секунда вратарят Турбин засече центриране за крайното 4:2, което класира Бенфика напред. Без това попадение португалският тим щеше да отпадне.

Барса изля яда си след почивката

На "Камп Ноу" Виктор Дадасон се възползва от грешка Ерик Гарсия и смълча феновете по трибуните едва в 4-тата минута. До края на полувремето възпитаниците на Ханзи Флик пропуснаха доста положения, като удариха и греда. След почивката логичното се случи. Ямал изработи гол за Левандовски в 48-ата минута. С изтичането на час игра обратът бе факт. Ламин Ямал реализира с помощта на рикошет.

В 69-ата минута Рафиня отбеляза от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Левандовски. В заключителните мигове Рашфорд вкара хубав гол от пряк свободен удар. Перейра си помисли, че е намалил изоставането на Копенхаген малко по-късно, но попадението бе отменено.

