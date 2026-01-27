Защо Румен Радев все още мълчи за проекта си: Говори проф. Росен Стоянов (ВИДЕО)

Защо Румен Радев все още мълчи за политическия си проект? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори проф. Росен Стоянов, политолог и преподавател по политически комуникации: “Най-вероятно така се прави по принцип, когато се създават нови проекти, или когато приближава кампания, или когато чакаш точния момент за издигане на твоя кандидат. Неговите съветници, които в една определена част, не съм сигурен да кажа по-голямата, са хора с военно образование, хора с пагони. Хора, които са учили тактика, стратегия. Предполага, че стъпките трябва да следват една след друга. И тайминга, най-важното нещо в такъв вид политическо оповестяване на намерения, все още не е дошъл.

Още: Изненада: Копринков не си тръгна с Радев от президентството, ясни са първите лица на партията (СНИМКИ)

Тази поанта, този връх. Макар че, според моето скромно мнение, от гледна точка на комуникацията на политиците към нас, обществеността, моментът бе подходящ.

Събрал ли е вече хора

Ден-два дори, все пак трябва да има някакво очакване след оттеглянето му. И тогава вече, извън институционалното, вече без никакъв конфликт на интереси, той можеше да разгърне цялостната картина.

Въпросът е дали е събрал хората. Дали е отсял хората. Защото основният момент в критиките, в обсъжданията, ще бъде когато претендентът покаже своята свита.

Още: Николай Денков: Радев не е месия, на политическия терен е от девет години

Снимка БГНЕС

Тогава ще изкочат доста неудобни въпроси. Видяхме кой напуска президентството, видяхме и заявки от други, към момента членове на конкретни партии.

Видяхме заявки и в ефира на националните медии на вече излезли от парламентарно представени партии депутати, които на драго сърце ще се включат.

Дори казаха, че, уклончиво, но все пак, са готови да разкъсат риза за новия проект. Т. е. сборът на една маса хора е единият акт, едната стъпка. След това трябва подробното отсяване на онези, които са качествени.

Ще има ли пълно мнозинство

Още: Историк: Борисов и Радев може да си мечтаят да си разменят местата, има някаква договорка

След това, от качествените, спрямо субективната преценка разбира се, трябва да се отсеят тези, които не отговарят по някакви критерии на стратегическото. И най-вече имат биография, която няма да е лицеприятна.“

Според проф. Стоянов е малко вероятно формацията на Радев да има пълно мнозинство в парламента. Влизането му обаче сериозно ще пренареди политическото пространство.

Възможно е само пет партии да влязат в следващото Народно събрание. Вероятно четирипроцентовата бариера няма да минат формации като “Величие“ и “Меч“.

Още: Кое му е новото на Радев: Атанасов обяви ще има ли коалиция с президента след изборите

Колко електорално е застрашена БСП и възможно ли е сътрудничество между проекта на Радев и ГЕРБ, ще научите от видеоматериала.