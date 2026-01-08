Сенатът на САЩ гласува да забрани на Тръмп нови военни действия срещу Венецуела без одобрението на Конгреса

Сенатът на САЩ гласува резолюция, с която забранява на президента Доналд Тръмп да предприема по-нататъшни военни действия срещу Венецуела без да е получил одобрението на Конгреса. Този ход цели да се ограничат военните правомощия на президента, преди да нанесе нов удар срещу Венецуела в момент, когато амбициите му за разпростиране на влиянието му в Западното полукълбо са в ход.

Петдесет и двама сенатори гласуваха в подкрепа на резолюцията, а 47 се обявиха против.

Авторите на инициативата цитираха Закона за военните правомощия, приет през 1973 г., който позволява на Конгреса да ограничи военните операции на президента на САЩ, ако те не са били официално разрешени от законодателния орган. Предстои обаче документът да бъде приет в Камарата на представителите, а той може да получи и президентско вето.

Припомняме, че по нареждане на Тръмп през уикенда американските специални сили проведоха изненадваща нощна акция във Венецуела и задържаха и отведоха в САЩ лидера на страната Николас Мадуро и съпругата му, а от администрацията на Тръмп обявиха, че ще контролират петролните ресурси на Венецуела и нейното правителство.

