13 март 2026, 6:06 часа 515 прочитания 0 коментара
Френски войник загина при атака в Ирак (ВИДЕО)

Френски войник е загинал по време на атака в района на град Ербил в Ирак. Това съобщи президентът Еманюел Макрон, предаде ДПА. В публикация в социалната платформа "X" той написа, че "много от нашите военни са ранени" при атаката. "Тази атака срещу нашите сили, които се борят срещу ИДИЛ от 2015 г. насам, е неприемлива", написа още Макрон.

"Тяхното присъствие в Ирак е съобразено строго с рамките на борбата срещу тероризма. Войната в Иран не може да оправдае такива атаки“, добави френският президент.

Макрон не посочи кой стои зад атаката.

Преди дни френският президент предупреди, че военните способности на Иран "не са сведени до нула" от американските и израелските удари и прикани Доналд Тръмп да "изясни както крайните си цели, така и темпото, с което иска да проведе операциите".

"Вече има значителни щети, нанесени на военните балистични способности на Иран, но Техеран продължава да атакува няколко страни в региона и следователно способностите му не са сведени до нула", заяви френският държавен глава след среща на лидерите на Г-7.

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха мащабна военна операция срещу Иран. Техеран отвърна с удари по американски бази в региона, както и по граждански обекти, което въвлече Близкия изток в ескалираща война.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
