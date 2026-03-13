Френски войник загина при атака в Ирак (ВИДЕО)

Френски войник е загинал по време на атака в района на град Ербил в Ирак. Това съобщи президентът Еманюел Макрон, предаде ДПА. В публикация в социалната платформа "X" той написа, че "много от нашите военни са ранени" при атаката. "Тази атака срещу нашите сили, които се борят срещу ИДИЛ от 2015 г. насам, е неприемлива", написа още Макрон.

ОЩЕ: Еманюел Макрон: Военните способности на Иран не са сведени до нула

"Тяхното присъствие в Ирак е съобразено строго с рамките на борбата срещу тероризма. Войната в Иран не може да оправдае такива атаки“, добави френският президент.

Макрон не посочи кой стои зад атаката.

Shahed drones struck a French military base in northern Iraq, wounding six French soldiers. Iraqi media reported a military helicopter caught fire in the attack. #Iraq pic.twitter.com/vpoG2ne4Q8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2026

Преди дни френският президент предупреди, че военните способности на Иран "не са сведени до нула" от американските и израелските удари и прикани Доналд Тръмп да "изясни както крайните си цели, така и темпото, с което иска да проведе операциите".

"Вече има значителни щети, нанесени на военните балистични способности на Иран, но Техеран продължава да атакува няколко страни в региона и следователно способностите му не са сведени до нула", заяви френският държавен глава след среща на лидерите на Г-7.

ОЩЕ: "Атаките трябва да спрат": Макрон разговаря с Тръмп и Пезешкиан за конфликта с Иран

На 28 февруари САЩ и Израел започнаха мащабна военна операция срещу Иран. Техеран отвърна с удари по американски бази в региона, както и по граждански обекти, което въвлече Близкия изток в ескалираща война.

L’adjudant-chef Arnaud Frion du 7ème bataillon de chasseurs alpins de Varces est mort pour la France lors d’une attaque dans la région d’Erbil en Irak.



À sa famille, à ses frères d’armes, je veux dire toute l’affection et la solidarité de la Nation.



Plusieurs de nos militaires… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 13, 2026