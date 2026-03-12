"Аз съм изключително стабилен гений“: Тръмп обвини Байдън за Иран. Бил Клинтън ходи като Байдън (ВИДЕО)

"Информираха ме. Много хора влязоха в САЩ заради глупавата политика на Байдън с отворените граници. Но знаем къде са повечето – мисля, че държим под око всички". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос дали е информиран от американските служби колко спящи ирански клетки може да има в Съединените щати сега. Тръмп не каза колко може да са въпросните ирански клетки, но повтори как съставящите ги хора влезли заради "Спящия Джо Байдън" - ОЩЕ: Тръмп не се опасява от организирани от Иран атаки на територията на САЩ
Trump confirmed he has been briefed on Iranian sleeper cells inside the United States, saying many entered under Biden's border policies. "We know where most of them are," he said. "We're watching all of them, I think." #Iran pic.twitter.com/FPe0FUONQD— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 12, 2026
Предвид всички щуротии и глупости, които Тръмп ръси напоследък, беларуската опозиционна медия NEXTA напомни стара негова реплика: "Аз съм изключително стабилен гений".
😅Trump's timeless hit!— NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2026
“I haven’t changed very much… I’m an extremely stable genius.”
Yes, sir. You are! pic.twitter.com/EmmDz1PeTJ
А междувременно, експрезидентът на САЩ Бил Клинтън беше заснет и видеото беше публикувано как върви, по български казано – като 5 за 4. Клинтън е дотолкова не в час, че се блъска в съпругата си Хилари и то в началото на пешеходна пътека. Сблъсъкът не е силен и не праща Хилари по колелата на някой преминаващ автомобил.
🚶♂️Bill Clinton almost knocked his wife off her feet at a crosswalk in Manhattan— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2026
"Does Hillary feel anything for Bill at all?" — joke users online, commenting on the situation. pic.twitter.com/NWkuEagjnJ