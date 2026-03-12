Лайфстайл:

"Аз съм изключително стабилен гений“: Тръмп обвини Байдън за Иран. Бил Клинтън ходи като Байдън (ВИДЕО)

"Информираха ме. Много хора влязоха в САЩ заради глупавата политика на Байдън с отворените граници. Но знаем къде са повечето – мисля, че държим под око всички". Така американският президент Доналд Тръмп отговори на въпрос дали е информиран от американските служби колко спящи ирански клетки може да има в Съединените щати сега. Тръмп не каза колко може да са въпросните ирански клетки, но повтори как съставящите ги хора влезли заради "Спящия Джо Байдън" - ОЩЕ: Тръмп не се опасява от организирани от Иран атаки на територията на САЩ

Предвид всички щуротии и глупости, които Тръмп ръси напоследък, беларуската опозиционна медия NEXTA напомни стара негова реплика: "Аз съм изключително стабилен гений".

А междувременно, експрезидентът на САЩ Бил Клинтън беше заснет и видеото беше публикувано как върви, по български казано – като 5 за 4. Клинтън е дотолкова не в час, че се блъска в съпругата си Хилари и то в началото на пешеходна пътека. Сблъсъкът не е силен и не праща Хилари по колелата на някой преминаващ автомобил.

