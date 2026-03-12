Лайфстайл:

Застреляха въоръжен мъж, ранил двама души в кампуса на университет в САЩ (ВИДЕО)

12 март 2026, 19:52 часа 307 прочитания 0 коментара
Въоръжен мъж откри тази сутрин огън в кампуса на университета "Олд Доминиън" в американския град Норфък, щата Вирджиния, като рани двама души, преди да бъде застрелян, съобщи управата на висшето учебно заведение, цитирана от Ройтерс.

В предупредително съобщение администрацията на университета уточни, че двамата ранени са закарани в болница, а занятията и дейностите на територията на кампуса са отменени до края на деня. Местен вестник пише, че ранените са в критично състояние. Болницата, където бяха приети пострадалите, не коментира тяхното състояние.

Съобщение, публикувано на сайта на университета, гласи, че заплахата вече е елиминирана, но обществеността е призована да избягва мястото на престрелката, където продължават да работят екипи на спешна медицинска помощ.

Въоръженият мъж е открил огън малко преди 10:49 ч. (16:49 ч. българско време) в сградата "Констънт Хол" - център на бизнес колежа към университета. Полицейски автомобили блокираха улиците около университетския кампус.

Ректорът на "Олд Доминиън" Брайън Хемпхил заяви в обръщение към студентите и служителите, че университетът е "преживял трагедия". Той благодари на полицията и на службите за спешна помощ за бързата им намеса.

Губернаторът на щата Вирджиния Абигейл Спанбъргър написа в страницата си във "Фейсбук", че е говорила с администрацията на университета и че ще мобилизира подкрепата на щата, за да помогне със случая. В университета "Олд Доминиън" в Норфък, който е основан през 1930 г., учат около 24 000 студенти, отбелязва Ройтерс.

Елин Димитров
