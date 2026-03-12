Застреляха въоръжен мъж, ранил двама души в кампуса на университет в САЩ (ВИДЕО)

Въоръжен мъж откри тази сутрин огън в кампуса на университета "Олд Доминиън" в американския град Норфък, щата Вирджиния, като рани двама души, преди да бъде застрелян, съобщи управата на висшето учебно заведение, цитирана от Ройтерс.

В предупредително съобщение администрацията на университета уточни, че двамата ранени са закарани в болница, а занятията и дейностите на територията на кампуса са отменени до края на деня. Местен вестник пише, че ранените са в критично състояние. Болницата, където бяха приети пострадалите, не коментира тяхното състояние.

Съобщение, публикувано на сайта на университета, гласи, че заплахата вече е елиминирана, но обществеността е призована да избягва мястото на престрелката, където продължават да работят екипи на спешна медицинска помощ.

Update to the active shooter situation at Old Dominion University. In Norfolk, Virginia, The shooter has been shot and killed two people were rushed to the hospital.



Въоръженият мъж е открил огън малко преди 10:49 ч. (16:49 ч. българско време) в сградата "Констънт Хол" - център на бизнес колежа към университета. Полицейски автомобили блокираха улиците около университетския кампус.

Ректорът на "Олд Доминиън" Брайън Хемпхил заяви в обръщение към студентите и служителите, че университетът е "преживял трагедия". Той благодари на полицията и на службите за спешна помощ за бързата им намеса.

Губернаторът на щата Вирджиния Абигейл Спанбъргър написа в страницата си във "Фейсбук", че е говорила с администрацията на университета и че ще мобилизира подкрепата на щата, за да помогне със случая. В университета "Олд Доминиън" в Норфък, който е основан през 1930 г., учат около 24 000 студенти, отбелязва Ройтерс.