Лайфстайл:

Стрелба в синагога в САЩ, нападателят е убит (ВИДЕО)

12 март 2026, 21:38 часа 200 прочитания 0 коментара
Стрелба в синагога в САЩ, нападателят е убит (ВИДЕО)

Сигнал за стрелба в синагога и еврейски училищен комплекс в щата Мичиган. Няколко полицейски автомобила са забелязани в района на синагогата и училищния комплекс Temple Israel в предградията на Детройт. Според местните медии, шофьор се е врязал в сградата на синагогата и е открил стрелба.

Още: Застреляха въоръжен мъж, ранил двама души в кампуса на университет в САЩ (ВИДЕО)

„Молим жителите да се държат на разстояние от този район, за да дадат възможност на полицията да реагира. Полицейските служители също засилват патрулирането в други места за поклонение в този район“, съобщиха от полицията на щата.

Директорът на ФБР Каш Пател съобщи, че служители на бюрото са на мястото на инцидента и „реагират на предполагаемото врязване на автомобил и стрелба в синагогата“ в градчето Уест Блумфилд.

Още: Стрелба по дома на Риана. Певицата е била вътре

По-късно стана ясно, че стрелецът е мъртъв, съобщи AP, позовавайки се на свои източници. По-рано шерифът съобщи, че служители на охраната на синагогата са открили огън по най-малко един човек.

Още: Масова стрелба в Остин (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Стрелба САЩ полиция Мичиган синагога
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес