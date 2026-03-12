Стрелба в синагога в САЩ, нападателят е убит (ВИДЕО)

Сигнал за стрелба в синагога и еврейски училищен комплекс в щата Мичиган. Няколко полицейски автомобила са забелязани в района на синагогата и училищния комплекс Temple Israel в предградията на Детройт. Според местните медии, шофьор се е врязал в сградата на синагогата и е открил стрелба.

„Молим жителите да се държат на разстояние от този район, за да дадат възможност на полицията да реагира. Полицейските служители също засилват патрулирането в други места за поклонение в този район“, съобщиха от полицията на щата.

Директорът на ФБР Каш Пател съобщи, че служители на бюрото са на мястото на инцидента и „реагират на предполагаемото врязване на автомобил и стрелба в синагогата“ в градчето Уест Блумфилд.

По-късно стана ясно, че стрелецът е мъртъв, съобщи AP, позовавайки се на свои източници. По-рано шерифът съобщи, че служители на охраната на синагогата са открили огън по най-малко един човек.

