"Адът на Земята": Бруталният затвор и тясната килия, от която всяка нощ стене Николас Мадуро

В Ню Йорк, през една от най-суровите зими, които се помнят на източното крайбрежие на Съединените щати, падането на венецуелския президент Николас Мадуро вече не се измерва само в термини за власт или териториален контрол. То се измерва в няколко квадратни метра. В една метална врата. В едно легло, закрепено към стената. В сухия шум на ключалките. И, според източници, запознати с неговото положение, в един глас, който разкъсва нощта от затворена килия: „Аз съм президентът на Венецуела! Кажете на моята страна, че съм отвлечен, че тук ни малтретират!“.

Такъв материал публикува ABC Internacional и посочва: сцената не фигурира в съдебните документи по делото на заловения през януари от САЩ бивш президент, но това е разказът, който циркулира в центъра за задържане Metropolitan в Бруклин. Мадуро е там от 3 януари - деня на неговото залавяне и прехвърляне в Ню Йорк. Там, в един от най-суровите затворнически комплекси в системата, започва затворническият живот на човека, който в продължение на повече от десетилетие монополизира властта във Венецуела.

Брутален бетонен куб в Бруклин, където се крие "ад на Земята"

Затворът внушава респект отвън. Това е бруталистичен бетонен куб, издигнат в индустриалната зона на Бруклин. Няма орнаменти или архитектурни елементи, които да смекчават визията му. Първото впечатление е за маса и затвореност. Най-лошото обаче, според тези, които са минали оттам, не е фасадата, а интериорът.

„Това е Адът на Земята“, обобщава Сам Мангел - консултант по въпросите на затворите, който е работил години наред със затворници във федерални затвори. Той познава Metropolitan от разказите на клиенти и от собствения си опит в други подобни затвори. „Това е място, на което никой не би искал да прекара и минута", разказва Мангел пред ABC.es.

Снимка: Getty Images

Известни затворници

Центърът приютява обвиняеми, които чакат процес или окончателна присъда. Оттам са минали известни имена: рапърът Шон „Диди“ Комбс; Гилейн Максуел, партньорката на сексуалния престъпник и вече покойник Джефри Епстийн, осъдена за трафик на хора с цел сексуална експлоатация; бившият президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес; Уго „Ел Пойо“ Карвахал, бивш шеф на разузнаването на Чавес. Там са били и фигури от международния наркотрафик като Исмаел „Ел Майо“ Замбада. Metropolitan съчетава лица с голямо медийно влияние и анонимни затворници, обвинени в тежки федерални престъпления.

Говорител на Федералната служба за затворите отказва да даде подробности за конкретната ситуация на Мадуро. „По причини, свързани със сигурността и поверителността", службата не разкрива "условията на задържане на никое лице, намиращо се под нейна опека", посочва той.

Мадуро и животът в тясна клетка

Но източници на изданието отбелязват, че бившият президент е в изолационна килия. Клетката е с дължина 3 м и ширина 2 м. Тя се използва за дисциплинарна изолация, предотвратяване на самоубийства или за настаняване на особено опасни или рискови затворници.

В нея има метално легло, тоалетна и малък прозорец. Мадуро може да напуска килията три пъти седмично за един час под охрана.

Николас Мадуро и съпругата му бяха заловени на 3 януари по време на специална операция на САЩ във венецуелската столица Каракас и отведени в САЩ. Те ще бъдат съдени по обвинения в незаконен трафик на наркотици и оръжие. По-рано беше съобщено, че първото съдебно заседание е насрочено за средата на март.

