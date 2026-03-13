Поглежда ли Тръмп и към Бразилия: Праща хора при Болсонаро

Бразилският министър на външните работи Мауро Виейра заяви пред Върховния съд на Бразилия, че планираното посещение на представител на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп при бившия президент Жаир Болсонаро, който е в затвора, може да се смята за намеса във вътрешните работи на страната, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. Адвокатите на Болсонаро поискаха от Върховния съд на страната във вторник да разреши на Дарън Бийти, който наскоро бе назначен от президента Тръмп за негов старши съветник, отговарящ за Бразилия, да го посети в затвора идната седмица. Още: Съучастници на Болсонаро остават под "домашен арест"

Присъдата на Болсонаро

Снимка: Getty images

Още: Преместиха Болсонаро в "по-луксозна" килия

Болсонаро излежава 27-годишна присъда от ноември миналата година за заговор за преврат срещу своя приемник, сегашния бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва.

Наскоро Болсонаро бе преместен в по-просторна килия в затвора „Папуда“ в Бразилия по нареждане на съдията от Върховния съд Алишандри де Мораис.

Новата килия на бившия президент е с площ от около 65 квадратни метра за разлика от 12-те квадратни метра на досегашната му килия. Новата килия включва спалня, баня, кухня и хол, съобщи съдът и добави, че Болсонаро няма да има съкилийници.

Крайнодесният лидер, който многократно се е подлагал на операции заради намушкване в корема по време на предизборна кампания през 2018 г., е поискал разрешение да излежи присъдата си под „хуманитарен домашен арест“, но Мораис е отказал, позовавайки се на риск от бягство.

Още: Болсонаро претърпя нова операция