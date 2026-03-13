Кой има имен ден днес, 13 март 2026 г. Честито!

На 13 март 2026 г. имен ден имен ден празнуват мъжете, които носят името Никифор. Свети Никифор отначало бил сановник при двора на императрица Ирина и още като мирянин умело защитавал почитането на светите икони на VII Вселенски събор. В царуването на император Никифор, в 806 година, той бил възведен на патриаршеския престол и управлявал Църквата 9 години, след което бил заточен на остров Проконис. Починал на 2 юни 828 година, като до самата си смърт не престанал чрез своите писания да свидетелства за истината и да изобличава иконоборците.

Честит имен ден! Бъди щастлива, бъди неотразима, бъди себе си! Нека пред теб се отвори път, покрит с рози, но без бодли и светлина, която не се заслепява, а осветява успехите ти!

Честит имен ден! Бъди здрава, усмихната и успешна. Нека този ден ти донесе знак, който да ти подскаже, че вървиш в правилната посока, придружена и подкрепяна от истински приятели и любов!

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

