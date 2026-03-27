"Това е лъжа": Рубио за твърденията на Зеленски, че САЩ са поискали да се оттегли от Донбас (ВИДЕО)

27 март 2026, 19:25 часа 447 прочитания 1 коментар
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон никога не е изисквал Украйна да изтегли войските си от Донбас в замяна на гаранции за сигурност. „Това е лъжа. Аз го видях да го казва — тъжно е, защото и той знае, че не е вярно“, заяви Рубио.

Според него на украинските служители е казано нещо различно: „Гаранциите за сигурност няма да влязат в сила, докато войната не приключи.“ Той подчерта, че това не е било свързано с никакво изискване за отстъпка на територия. „Не беше поставено така‚ освен ако той не се откаже от територия. Не знам защо той казва тези неща. Просто не е вярно“, добави Рубио.

По-рано президентът Володимир Зеленски обяви, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност само ако украинските сили се изтеглят от целия Донбас.

Елин Димитров Отговорен редактор
