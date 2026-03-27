"Това е лъжа": Рубио за твърденията на Зеленски, че САЩ са поискали да се оттегли от Донбас (ВИДЕО)

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Вашингтон никога не е изисквал Украйна да изтегли войските си от Донбас в замяна на гаранции за сигурност. „Това е лъжа. Аз го видях да го казва — тъжно е, защото и той знае, че не е вярно“, заяви Рубио.

Според него на украинските служители е казано нещо различно: „Гаранциите за сигурност няма да влязат в сила, докато войната не приключи.“ Той подчерта, че това не е било свързано с никакво изискване за отстъпка на територия. „Не беше поставено така‚ освен ако той не се откаже от територия. Не знам защо той казва тези неща. Просто не е вярно“, добави Рубио.

Rubio calls Zelensky’s claims about troop withdrawal from Donbas “a lie”



U.S. Secretary of State Marco Rubio said Washington never demanded that Ukraine withdraw its troops from Donbas in exchange for security guarantees.



"That's a lie. And I saw him say it — it's unfortunate,… pic.twitter.com/BsVttcLNJR — NEXTA (@nexta_tv) March 27, 2026

По-рано президентът Володимир Зеленски обяви, че САЩ са готови да предоставят гаранции за сигурност само ако украинските сили се изтеглят от целия Донбас.

