Смърт в милиграми - епидемията на фентанила: Говори Юлия Георгиева (ВИДЕО)

Фентанилът е опиат, точно както хероинът е опиат. Просто фентанилът е много пъти по-силен от хероина. Мисля, че това е най-лесният начин да се разбере - всички знаят какво е хероин. Хероинът беше един от първите наркотици, които влязоха в страната след промените. Фентанилът е на практика същото, но много по-силно.

Това обясни управителят на "Розовата къща" - дневен център за хора с опиодна зависимост Юлия Георгиева, в предаването "Студио Actualno" във връзка с новата нарастващата зависимост от фентанил, която наблюдаваме у нас.

В края на миналата седмица столичната дирекция на МВР е задържала лице, в което са намерени 19 дози фентанил. Лицето е задържано за 72 часа и предстои внасяне на искане на мярка за неотклонение.

По данни на СДВР към месец април на територията на София са задържани над 10 кг от зомби наркотика, а за неговото разпространение бяха задържани към онзи момент общо пет лица. Това количество фентанил се равнява на около 40 000 дози, като една доза е средно 0,25 грама. Средната цена за грам - или за четири дози - е 50 евро.

"Той е много по-лесен за трафик, тъй като е много по-силен. Представете си 1 кг фентанил, ако трябва да сложиш в един тир със захар, е по-лесно отколкото 100 кг хероин... Доколкото ми е известно, той няма мирис, така че не може да бъде засечен от кучетата и шансът да бъде заловен още на ниво трафик е много малък", каза Георгиева.

Тя обясни, че ефектът на "зомби" наркотика е като на останалите опиати и се характеризира с намаляване на пулса, забавяне на дишането и води до мозъчни проблеми.

"Когато говорим за опиати, може да кажем, че човек се чувства абсолютно успокоен. Той няма всички негови тревоги, страхове и притеснения, и депресивните състояния включително, в момента на употребата са тотално потиснати. И това всъщност е една от причините хората да употребяват опиати", заяви експертът.

Извън "развлекателната" употреба, фентанилът се използва като болкоуспокояващо и заедно с други лекарства се използва за анестезия.

Поради изключителната си сила, при неправилна и немедицинска употреба, дори минимални количества могат да доведат до потискане на дишането и смърт. Рискът е особено висок, когато се добавя към други незаконни субстанции без знанието на потребителя.

