Спорт:

Смърт в милиграми - епидемията на фентанила: Говори Юлия Георгиева (ВИДЕО)

12 май 2026, 18:30 часа 1925 прочитания 0 коментара

Фентанилът е опиат, точно както хероинът е опиат. Просто фентанилът е много пъти по-силен от хероина. Мисля, че това е най-лесният начин да се разбере - всички знаят какво е хероин. Хероинът беше един от първите наркотици, които влязоха в страната след промените. Фентанилът е на практика същото, но много по-силно. 

Това обясни управителят на "Розовата къща" - дневен център за хора с опиодна зависимост Юлия Георгиева, в предаването "Студио Actualno" във връзка с новата нарастващата зависимост от фентанил, която наблюдаваме у нас. 

В края на миналата седмица столичната дирекция на МВР е задържала лице, в което са намерени 19 дози фентанил. Лицето е задържано за 72 часа и предстои внасяне на искане на мярка за неотклонение. 

Източник: iStock 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По данни на СДВР към месец април на територията на София са задържани над 10 кг от зомби наркотика, а за неговото разпространение бяха задържани към онзи момент общо пет лица. Това количество фентанил се равнява на около 40 000 дози, като една доза е средно 0,25 грама. Средната цена за грам - или за четири дози - е 50 евро.

"Той е много по-лесен за трафик, тъй като е много по-силен. Представете си 1 кг фентанил, ако трябва да сложиш в един тир със захар, е по-лесно отколкото 100 кг хероин... Доколкото ми е известно, той няма мирис, така че не може да бъде засечен от кучетата и шансът да бъде заловен още на ниво трафик е много малък", каза Георгиева.

Тя обясни, че ефектът на "зомби" наркотика е като на останалите опиати и се характеризира с намаляване на пулса, забавяне на дишането и води до мозъчни проблеми.

"Когато говорим за опиати, може да кажем, че човек се чувства абсолютно успокоен. Той няма всички негови тревоги, страхове и притеснения, и депресивните състояния включително, в момента на употребата са тотално потиснати. И това всъщност е една от причините хората да употребяват опиати", заяви експертът. 

Извън "развлекателната" употреба, фентанилът се използва като болкоуспокояващо и заедно с други лекарства се използва за анестезия. 

Поради изключителната си сила, при неправилна и немедицинска употреба, дори минимални количества могат да доведат до потискане на дишането и смърт. Рискът е особено висок, когато се добавя към други незаконни субстанции без знанието на потребителя.

Повече за новата наркотична пандемия у нас и какви са рисковете - вижте в интервюто. 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Наркотици фентанил Студио Actualno Юлия Георгиева Розовата къща
Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес