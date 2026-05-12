Държавата - 15 години с тройки в грижата за децата: Говори Георги Еленков (ВИДЕО)

За 15 път Национална мрежа за децата проведе независимия мониторинг “Бележник. Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата“. За тези 15 години оценката на държавата по отношение на грижата за децата гравитира около среден 3. Това каза в предаването Студио Actualno Георги Еленков, юрисконсулт и директор на отдел "Политики за децата" в Националната мрежа за децата. Тази година деца и родители оцениха грижите и услугите на държавата за подрастващите със среден 3.28 – значително по-слабо от оценките за 2025 и 2024 г.: “Действително гравитираме около тройката, като тази година наистина обследваме целия период от 2011 до 2025 г. и сме включили в тази обща оценка 3.28 и оценките от предходната година, средно аритметично, плюс нови оценки на база 2025 г.

Няма системни политики за децата

Така че, да, остава, уви, успехът на държавата в грижите й за детето и семейството, твърде нисък. Средната за 15 години е около 3, така че тази, която поставяме с това специално издание, не се отличава от околните.

Гравитираме около доста нисък резултат трайно и това се дължи на факта, че нямаме свързани и системни политики за детето и семейството.

От 2019 г. особено дезинформацията трайно подмени въобще дискурса за политиките за децата и семействата. Паднаха жертва много политики и въобще, така експертен диалог за реформи, на дезинформацията и на хибридното вмешателство.

Нямаме системен поглед. Проблемът е, че не се мисли свързано, не се мисли държавнически, не се вижда пълната картина. И тъкмо затова този мониторингов доклад е толкова специален, тъй като той в девет тематични дяла, в дълбочина обследва политиките за детето и семейството.

Няма Национална стратегия за детето

И предлага стотици конкретни препоръки за секторни реформи. Като тръгнем от най-важната препоръка, базисната – да имаме най-сетне, седем години по-късно Национална стратегия за детето, каквато България е законово обвързана да приеме. Но уви, отново заради дезинформация, нямаме.

Нека само да кажа, че на сайта https://nmd.bg/ докладът е абсолютно достъпен, всеки може да се запознае с препоръките.

И отварям една бърза скоба, това не е просто изследване, което резюмира данни. Има много препоръки за реформи, има цитати от деца. Миналата година анкетирахме близо 8 хиляди деца и родители в цяла България, така че приканвам всички с широк апел да се запрознаят с доклада.“

Областите, в които най-много държавата изостава, са благосъстоянието на децата (всяко трето дете в България е заплашено от бедност), здравеопазването и образованието. Има лек напредък по отношение на детското правосъдие, макар че все още няма приет специален закон.

