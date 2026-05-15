Марко Рубио: Позицията ни за Тайван не се е променила, китайска инвазия би била грешка (ВИДЕО)

„Политиката на САЩ по въпроса за Тайван остава непроменена към днешна дата и към срещата, която проведохме тук днес. Този въпрос беше повдигнат. Те винаги го повдигат от своя страна. Ние винаги ясно изразяваме позицията си и преминаваме към другите теми. Те знаят нашата позиция, а ние – тяхната“. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю.
US policy on the issue of Taiwan is unchanged as of today and as of the meeting that we had here today.
It was raised. They always raise it on their side. We always make clear our position and we move on to the other topics.
На въпрос дали, според него, Китай иска да нахлуе в Тайван, Рубио отговори: „Мисля, че предпочитанието на Китай вероятно е Тайван да се присъедини към тях по безболезнен доброволен начин. В един перфектен свят това, което биха искали, е някакъв вот или референдум в Тайван, който да се съгласи да се интегрира. Мисля, че това е онова, което биха предпочели. В крайна сметка това е на преден план в мандата на президента Си откакто е на поста. Той ясно е заявил, че онова, което те наричат обединяване, както те го наричат, е нещо, което трябва да се случи в някой момент. Ние смятаме, че би било ужасна грешка да се наложи това чрез сила или нещо от този род, както за двете страни, така и за света“, категоричен бе той.
I think China's preference is probably to have Taiwan willingly voluntarily join them.
In a perfect world, what they would want is some vote or a referendum in Taiwan that agrees to fold in. I think that's what they would prefer.
Ultimately it's featured… pic.twitter.com/587J7mwWoM
"В момента Китай без съмнение са втората най-мощна армия в света"
„Китай усилват армията си. Темпът на растеж в китайската армия през последните 10 години няма прецедент никъде по света. Те са вложили милиарди и милиарди, и милиарди долари в своята система. Не мисля, че това се ограничава само до Тайван. Мисля, че имат амбиции в крайна сметка да могат да демонстрират сила глобално по начин, подобен на този на САЩ сега. Те все още са зад нас в това отношение, но въпреки това, те инвестират много пари. В момента те без съмнение са втората най-мощна армия в света“, заяви още Рубио, като по този начин повтори изявленията на Тръмп отпреди дни.
The pace of growth in the Chinese military over the last 10 years has no precedent, none.
They've put billions and billions and billions of dollars in their system. I don't think it's just limited to Taiwan.
I think they have ambitions to ultimately be able to