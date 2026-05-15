Марко Рубио: Позицията ни за Тайван не се е променила, китайска инвазия би била грешка (ВИДЕО)

15 май 2026, 1:05 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
„Политиката на САЩ по въпроса за Тайван остава непроменена към днешна дата и към срещата, която проведохме тук днес. Този въпрос беше повдигнат. Те винаги го повдигат от своя страна. Ние винаги ясно изразяваме позицията си и преминаваме към другите теми. Те знаят нашата позиция, а ние – тяхната“. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в интервю.

На въпрос дали, според него, Китай иска да нахлуе в Тайван, Рубио отговори: „Мисля, че предпочитанието на Китай вероятно е Тайван да се присъедини към тях по безболезнен  доброволен начин. В един перфектен свят това, което биха искали, е някакъв вот или референдум в Тайван, който да се съгласи да се интегрира. Мисля, че това е онова, което биха предпочели. В крайна сметка това е на преден план в мандата на президента Си откакто е на поста. Той ясно е заявил, че онова, което те наричат обединяване, както те го наричат, е нещо, което трябва да се случи в някой момент. Ние смятаме, че би било ужасна грешка да се наложи това чрез сила или нещо от този род, както за двете страни, така и за света“, категоричен бе той.

"В момента Китай без съмнение са втората най-мощна армия в света"

„Китай усилват армията си. Темпът на растеж в китайската армия през последните 10 години няма прецедент никъде по света. Те са вложили милиарди и милиарди, и милиарди долари в своята система. Не мисля, че това се ограничава само до Тайван. Мисля, че имат амбиции в крайна сметка да могат да демонстрират сила глобално по начин, подобен на този на САЩ сега. Те все още са зад нас в това отношение, но въпреки това, те инвестират много пари. В момента те без съмнение са втората най-мощна армия в света“, заяви още Рубио, като по този начин повтори изявленията на Тръмп отпреди дни.

Тайван Китай САЩ американска армия китайска армия Марко Рубио
Елин Димитров
