Късно е либе за китка: Реал Мадрид победи в кръг, в който Барселона загуби

Реал Мадрид постигна комфортен успех над Овиедо с 2:0 в двубой от 36-ия кръг на Ла Лига. На "Сантиаго Бернабеу" Гонсало Гарсия откри резултата в края на първата част, а Джуд Белингам сложи точка на спора в 80-ата минута. Така тимът на Алваро Арбелоа събра 80 точки на второто място в класирането и няма как да промени мястото си до края на сезона. Овиедо пък е последен с 29 пункта и вече е изпаднал.

Реал Мадрид започна по-активно. Още в 6-ата минута Франко Мастантуоно бе близо до откриване на резултата, но Аарон Ескандел се намеси отлично. Овиедо отговори в 38-ата минута, когато Начо Видал получи добра възможност. Изстрелът му обаче не намери целта. Малко преди почивката „белите“ все пак стигнаха до гол. Браим Диас подаде към Гонсало Гарсия, а младият нападател реализира с прецизен удар за 1:0.

🚨⚠️ Real Madrid fans at the Bernabéu whistling Kylian Mbappé tonight. ❗️@lejournaldureal 🎥 pic.twitter.com/oDbLgI4yfi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026

След паузата гостите опитаха да се върнат в мача. Алберто Рейна стреля неточно. При ответното нападение Ескандел спря опасен удар на Алваро Карерас. В 63-тата минута и Начо Видал пропусна нов шанс за Овиедо. Крайният резултат бе оформен десет минути преди края, когато Джуд Белингам се възползва от подаване на Килиан Мбапе и прати топката в мрежата за 2:0.

Любопитното е, че мадричани победиха в кръг, в който Барселона отстъпи с 0:1 на Алавес. В добавеното време на първата част Ибрахим Диабате отбеляза единствения гол. Победата извади Алавес от зоната на изпадащите и ги изкачи до 15-о място в подреждането, но това няма особено значение за Барса, който вече е шампион.

