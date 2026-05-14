Иран започна да позволява на китайски кораби да преминават през Ормузкия проток

Иран започна да позволява на някои китайски кораби да преминават през Ормузкия проток, след като е било постигнато разбирателство за иранските правила за контрол над протока. Това съобщи днес полуофициалната иранска агенция Фарс, позовавайки се на представител на властите.

Съобщението бе направено в момент, когато американският президент Доналд Тръмп е на държавно посещение в Китай и се споразумя с китайския лидер Си Дзинпин, че протокът трябва да бъде отворен за свободното корабоплаване. Тази стъпка е в отговор на исканията на китайския външен министър и посланика в Иран, като Техеран се съгласи да улесни преминаването на редица китайски кораби в съответствие със стратегическото партньорство между двете страни.

Не е ясно доколко тази стъпка е променила ситуацията на място, като се има предвид, че Иран вече беше посочил по време на войната, че кораби от държави, незаемащи страна в конфликта, особено свързани с Китай, може да преминават през протока, стига да се съгласуват с иранските въоръжени сили, пише Ройтерс.

Вчера китайски супертанкер с два милиона барела иракски суров петрол премина през Ормузкия проток.

