Мотористи на протест заради скъпа застрааховка

Мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на цените на "Гражданска отговорност". Протестът е насрочен за 18:00 часа, така че се очакват сериозни проблеми с придвижването. Очаква се мотористите да блокират основни пътни артерии в цялата страна, включително магистрали и подходи към тях.

В София протестът ще е пред катедралния храм “Св. Александър Невски”, като се очаква да има затворени улици в центъра.

В Пловдив мотористите ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще блокират движението по Околовръстното шосе. В Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на Бургас, в посока квартал Ветрен.

В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред „Дунав мост“.

Протестът ще продължи един час.

Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки за своите превозни средства. В момента застрахователите предлагат твърде ограничени възможности за разсрочено плащане. Протестиращите искат отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Трябва да се вземе предвид и реалният годишен пробег на машините. Протестът има изцяло граждански характер и няма политически цели.

Комисията за финансов надзор (КФН) и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени.