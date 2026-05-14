Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

САЩ: Си Дзинпин и Тръмп се споразумяха Иран никога да няма ядрено оръжие

14 май 2026, 15:07 часа 161 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
САЩ: Си Дзинпин и Тръмп се споразумяха Иран никога да няма ядрено оръжие

САЩ и Китай са се споразумели, че Иран "никога не може да придобива ядрено оръжие", съобщиха от Белия дом след срещата на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин на 14 май. От китайска страна потвърждение на информацията все още няма. Войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Ислямската република на 28 февруари, е била една от темите на разговор между лидерите, съобщи по-рано китайското външно министерство.

Пекин е близък съюзник на Техеран и най-големият купувач на ирански петрол в света. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че американските власти ще се опитат да убедят Китай да поеме по-активна роля в разрешаването на конфликта, съобщи самият той пред Fox News по време на пътуването си към Китай. А досега по време на войната се появяваха данни, показващи, че китайците помагат на Иран във военно отношение, макар да не го признават публично.

Още: "Нов кръстопът", ухажване и напрежение: Всичко, което трябва да знаете за срещата на Тръмп и Си Дзинпин (ВИДЕО, СНИМКИ)

САЩ и Китай искат отворен Ормузки проток

След преговорите между Доналд Тръмп и Си Дзинпин двете страни са подчертали също така важността от поддържането на Ормузкия проток отворен, за да се гарантира свободното движение на енергийните доставки, гласи още съобщението на Белия дом. От пролива минават около 20% от световните доставки на втечнен газ и петрол, като иранските власти ефективно затвориха маршрута заради ударите на американските и израелските сили. САЩ пък налагат морска блокада на иранските пристанища, докато все още трае крехко примирие и се правят опити за подновяване на преговорите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Си Дзинпин се е обявил против "милитаризацията" на протока и против плановете да се събират транзитни такси от преминаването на корабите през него, както иска Иран, твърди Белият дом.

Още: Иран започна да позволява на китайски кораби да преминават през Ормузкия проток

Пекин е изразил също така готовност да закупува повече американски петрол, за да "намали зависимостта си" от маршрутите през пролива, гласи съобщението от администрацията на Тръмп.

Тръмп покани Си в Белия дом през септември

Белият дом определи преговорите като успешни. Лидерите обсъдиха също така търговията, инвестициите и достъпа на американските компании до китайския пазар.

„Беше фантастичен ден и бих искал специално да благодаря на президента Си, моя приятел, за това великолепно посрещане... и за това, че толкова любезно ни прие по време на тази историческа държавна визита", каза Тръмп по време на държавен банкет в Пекин след срещата на четири очи с китайския президент.

Той отправи покана към Си Дзинпин за среща в Белия дом през септември тази година.

Още: Си Дзинпин "предупреди" Тръмп с война в Тайван (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп Ядрено оръжие Китай САЩ иранска ядрена програма Си Дзинпин Ормузки проток война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес