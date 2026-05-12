Войната в Украйна:

Мишо Шамара: Няма разлика между Радев, Борисов и Пеевски (ВИДЕО)

12 май 2026, 14:30 часа 619 прочитания 0 коментара

Аз никога не съм имал намерение да влизам в политиката, но всеки гражданин на едно демократично общество трябва да има свое мнение. За да можем да запазим свободата си, ние трябва да сме вокални, да изразяваме своето мнение и да дебатираме. 

Това обясни рапърът Михаил Михайлов - Мишо Шамара в предаването "Студио Actualno" във връзка със зачестилите негови публикации на политическа тематика. 

Според него, политическата ситуация у нас може да се обобщи със саркастичната поговорка "Самурай без меч е като самурай с меч, само че без меч". 

"Аз не виждам никаква разлика между Бойко Борисов, Делян Пеевски и Румен Радев. Това са абсолютно еднакви персонажи и разликата е единствено в патоса, с който разговаря новият премиер. Звучи като лелките, които сключват бракове в обредните домове", каза той. 

Извън гражданската принадлежност, обвързана с политиката, българскияъ хип-хоп изпълнител не забравя и своята творческа природа. Рапърът тръгва на пролетно турне с групата "Гумени Глави" (Мишо Шамара, Вальо Кита, DJ Dian Solo), с която ще качи публиката на влакчето на носталгията, изпълнявайки парчетата, които превърнаха българския рап в история. Специални гости ще бъдат и Ъпсурт - представени от Бат Венци и Мария Драгнева; R&B Records - 2 лица (Лошите), Конса и още гости изненада. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мишо Шамара създава групата "Гумени Глави" през 1994 година, заедно с Валентин Ганев (Вальо Кита), а дебютният им албум "Квартал 41" успява да се продаде в тираж от 120 000 копия. 

Къде обаче е мостът между рапа и политиката и какво още ще можем да видим от българските хип хоп артисти - вижте в интервюто. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
политика Мишо Шамара турне Студио Actualno
Мирослав Димитров
Мирослав Димитров Редактор
Още от Интервю
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес