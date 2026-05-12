Мишо Шамара: Няма разлика между Радев, Борисов и Пеевски (ВИДЕО)

Аз никога не съм имал намерение да влизам в политиката, но всеки гражданин на едно демократично общество трябва да има свое мнение. За да можем да запазим свободата си, ние трябва да сме вокални, да изразяваме своето мнение и да дебатираме.

Това обясни рапърът Михаил Михайлов - Мишо Шамара в предаването "Студио Actualno" във връзка със зачестилите негови публикации на политическа тематика.

Според него, политическата ситуация у нас може да се обобщи със саркастичната поговорка "Самурай без меч е като самурай с меч, само че без меч".

"Аз не виждам никаква разлика между Бойко Борисов, Делян Пеевски и Румен Радев. Това са абсолютно еднакви персонажи и разликата е единствено в патоса, с който разговаря новият премиер. Звучи като лелките, които сключват бракове в обредните домове", каза той.

Извън гражданската принадлежност, обвързана с политиката, българскияъ хип-хоп изпълнител не забравя и своята творческа природа. Рапърът тръгва на пролетно турне с групата "Гумени Глави" (Мишо Шамара, Вальо Кита, DJ Dian Solo), с която ще качи публиката на влакчето на носталгията, изпълнявайки парчетата, които превърнаха българския рап в история. Специални гости ще бъдат и Ъпсурт - представени от Бат Венци и Мария Драгнева; R&B Records - 2 лица (Лошите), Конса и още гости изненада.

Мишо Шамара създава групата "Гумени Глави" през 1994 година, заедно с Валентин Ганев (Вальо Кита), а дебютният им албум "Квартал 41" успява да се продаде в тираж от 120 000 копия.

Къде обаче е мостът между рапа и политиката и какво още ще можем да видим от българските хип хоп артисти - вижте в интервюто.