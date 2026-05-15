Тръмп и Си Дзинпин са обсъдили Иран: Ето какво са се договорили (ВИДЕО)

15 май 2026, 1:34 часа 455 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Си Дзинпин иска сделка с Иран да бъде постигната. Това заяви американският президент Доналд Тръмп след срещата си с китайския лидер. Според американския президент, Си Дзинпин е предложил помощ „Ако има нещо, което мога да направя, бих искал да помогна“, казал китайският лидер на Тръмп.

"Те не воюват с нас. Си каза, че няма да даде военно оборудване на Иран. В същото време той потвърди, че купуват доста петрол оттам и че ще продължат да го правят", заяви в интервю Тръмп.

Китай ще купува самолети от Боинг

Същевременно Доналд Тръмп обяви, че Китай планира да поръча 200 самолета на "Боинг". "Обсъдихме много неща — прекалено много, за да ги изброя. Имаме много добра среща и постигнахме определени неща с тях. Едно от решенията, с което той се съгласи днес, е поръчка за 200 самолета. Това е голяма сделка, която ще даде работа на много хора", обяви Тръмп.

Елин Димитров Редактор
