Ответен удар: Украинските дронове поразиха Рязан, Ейск и Брянск (ВИДЕО)

След като две денонощия Русия засипваше с далекобойни дронове и ракети Украйна, като бяха използвани над 1600 дрона и близо 60 ракети, тъй като Одеса и Одеска област бяха атакувани тази нощ, а буквално преди минути беше обявена тревога и опасност от атака с руски дронове срещу Киев, Украйна отговори - точно това, което поиска украинският президент Володимир Зеленски поиска от украинските военни - ОЩЕ: Зеленски поиска от военните "ответни мерки" срещу Русия след разруха и смърт в Киев, руски военен кораб е ударен в окупираните земи (ВИДЕО)

Днес, 15 май, е обявен ден на траур в Киев, след като Русия срина жилищен блок, унищожавайки 18 апартамента. Броят на жертвите от руския удар вече стигна 21 души.

12 people have already been killed in Kyiv after a strike on a residential high-rise, including two children



Ukraine is urgently convening a UN Security Council meeting.



“Such a scale of Russian terror requires decisive international responses,” said Ukraine’s Foreign Minister… pic.twitter.com/XKYHmucY2A — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026

Иначе украинските далекобойни дронове вече отговориха - в Рязан местният губернатор Павел Малков би тревога в официалния си канал в Телеграм така: "Терористична атака на киевския режим повреди две многоетажни жилищни сгради в Рязан. Отломки от безпилотни летателни апарати паднаха и на територията на промишлено предприятие. За съжаление, трима души загинаха и дванадесет бяха ранени, включително деца. Всички ранени получиха незабавна помощ. В ход е демонтаж на повредените конструкции. Жителите са евакуирани. Създадени са временни подслони за нуждаещите се. Всички аварийни служби работят на мястото на инцидента и се извършват спасителни операции". Кое точно е въпросното промишлено предприятие, Малков не уточнява - Още: Макрон: Русия е слаба и лицемерна - изчерпва се на фронта и убива невинни украинци (ВИДЕО)

Според украинския мониторингов канал Exilenova+ основната цел в Рязан е била местната рафинерия, собственост на "Роснефт", която е една от най-големите в Русия:

Иначе общо две жилищни сгради в Рязан са понесли удари - руското опозиционно информационно издание ASTRA геолокализира кадри.

Дим се появи и близо до военното летище Ейск в Краснодарския край, предаде още ASTRA, отново на база геолокализирани видеокадри. На летището се намира 859-и Център за бойно приложение и преквалификация на пилоти за авиацията на руския флот. В него се помещава уникалният наземен учебно-изпитателен комплекс НИТКА (система, симулираща палуба на самолетоносач), който се използва за обучение по излитане и кацане на палубни самолети. Има данни за атака и на Таганрог, там също има руско военно летище и различни промишлени предприятия. Оперативният щаб на Краснодарския край и местният губернатор Венямин Кондратиев за момента не са обелили и дума по въпроса.

В Брянск също беше шумно - там вече има нов губернатор, Егор Ковалчук. Нито той, нито досегашният и все още заемащ поста за малко време Александър Богомаз съобщават какви са последствията - Още: