НА ЖИВО: САЩ и Китай са се споразумели за ядреното оръжие на Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

САЩ и Китай са се споразумели, че Иран "никога не може да придобива ядрено оръжие", съобщиха от Белия дом след срещата на върха между президентите Доналд Тръмп и Си Дзинпин в Пекин на 14 май. От китайска страна потвърждение на информацията все още няма. Войната, която САЩ и Израел започнаха срещу Ислямската република на 28 февруари, е била една от темите на разговор между лидерите, съобщи по-рано китайското външно министерство.