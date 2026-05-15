Броят на загиналите в Киев расте, Зеленски поиска "по-болезнени санкции" за Русия (ВИДЕО)

Броят на жертвите от последните руски атаки срещу Киев достигна 16, съобщи Агенцията за гражданска защита, докато президентът Володимир Зеленски призова за засилване на западните санкции срещу Москва, предаде ДПА. През нощта Русия предприе една от най-дългите си въздушни атаки в продължаващата вече повече от четири години война срещу Украйна, като според Зеленски практически унищожи цял жилищен блок в Киев.

Съдбата на повече от дузина души, които вероятно са се намирали в сградата, остава неизвестна. Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че около 40 души са били ранени в столицата.

Зеленски заяви в ежедневното си вечерно обръщение, че жилищен блок в Киев е бил ударен от ракета Х-101, която "е била произведена през второто тримесечие на тази година". "Това означава, че Русия все още внася компонентите, ресурсите и оборудването, необходими за производството на ракети, заобикаляйки глобалните санкции", каза той. "Спирането на схемите на Русия за заобикаляне на санкциите трябва да бъде истински приоритет за всички наши партньори", заяви Зеленски, като поиска "санкциите да бъдат по-болезнени за Русия".

12 people have already been killed in Kyiv after a strike on a residential high-rise, including two children



Ukraine is urgently convening a UN Security Council meeting.



“Such a scale of Russian terror requires decisive international responses,” said Ukraine’s Foreign Minister… pic.twitter.com/XKYHmucY2A — NEXTA (@nexta_tv) May 14, 2026

По-рано украинският президент заяви, че при последните атаки са били повредени 180 сгради, 50 от които обикновени жилищни блокове. Според Зеленски седем души са били ранени в района около Киев, 28 в Харков и двама в Одеса.

