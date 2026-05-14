Ще прекрачи ли Тръмп дадените още от Рейгън гаранции на Тайван?

Китайският президент Си Дзинпин не се нуждае от сделка с Доналд Тръмп. Той просто печели време за Пекин и вероятно вижда възможност да действа, в момент, когато американският му колега е отслабен от войната в Иран. Докато САЩ са във война, Си приемаше чуждестранни високопоставени лица от Персийския залив и Европа, които търсят неговата помощ за прекратяване на кризата. Това пише днес "Ню Йорк таймс". Нещо повече - точно преди посещението на Тръмп иранският външен министър Абас Арагчи посети Пекин, което по не особено фин начин напомни за влиянието на Китай върху Техеран, отбелязва изданието.

"Всъщност иранският въпрос помага на Китай", заяви Ли Даокуи, известен икономист от пекинския университет "Цинхуа" пред "Ню Йорк таймс". Китай разполага с важно икономическо влияние върху Техеран, което би могъл да използва за постигане на целите си – най-вече откъсването на САЩ от Тайван, самоуправляващия се остров, който Пекин смята за своя територия.

Това е, което Си иска най-много от Тръмп - отслабване на американската подкрепа за Тайван, било то чрез отлагане или намаляване на продажбите на оръжие, било то чрез изявление, че Вашингтон се противопоставя на неговата независимост. Администрацията на Тръмп вече отложи обявяването на пакет от продажби на оръжие за Тайван на стойност 13 милиарда долара, за да не разгневи китайския президент.

Тръмп тази седмица отново заяви, че планира да обсъди с Китай въпроса за продажбата на оръжие на Тайван. Ако го направи, Тръмп би могъл да наруши дългогодишен ангажимент, известен като "Шестте гаранции", един от стълбовете на политиката на Вашингтон спрямо Тайван и Китай. Това са гаранции, дадени от президента Роналд Рейгън на Тайван през 1982 г., като се смята, че една от тях гласи, че правителството на САЩ няма да се консултира с Пекин преди продажба на оръжие на Тайван.

Евентуално скъсване с десетилетната американска политика би било победа за Си, отбелязва "Ню Йорк таймс".

