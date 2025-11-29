Тръмп помилва бивш президент на Хондурас

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Ернандес, който излежава 45-годишна присъда в САЩ за трафик на наркотици и огнестрелни оръжия, съобщава "Ройтерс". В публикация в Truth Social в петък Тръмп също така потвърди подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура от консервативната Национална партия и каза, че ако не спечели, Съединените щати няма да дадат пари.

Още: Тръмп забранява имиграцията от страните от Третия свят в САЩ

Партията на Асфура изгради тясно партньорство с Вашингтон при управлението на Ернандес, който управляваше от 2014 до 2022 г. и беше арестуван малко след напускането на поста.

Кой е Хуан Ернандес?

Снимка: Getty

През март 2024 г. журито в Манхатън призна Ернандес за виновен в приемане на милиони долари подкупи за защита на пратки с кокаин за САЩ, принадлежащи на трафиканти, срещу които той някога публично обяви, че ще се бори. Той беше осъден през юни миналата година и определи присъдата си катонеправомерна.

"Ще дам пълно и окончателно помилване на бившия президент Хуан Орландо Ернандес, който според много хора, които аз дълбоко уважавам, е бил третиран много грубо и несправедливо", каза Тръмп в публикацията си.

Хондурасците в неделя гласуват на избори за президент. Проучванията показват, че Асфура, бившият кмет на столицата Тегусигалпа, е практически наравно с бившия министър на отбраната Рикси Монкада от управляващата лява партия LIBRE и телевизионния водещ Салвадор Насрала от центристката Либерална партия.

Хондурас се управлява от 2021 г. насам от президента Ксиомара Кастро, който е изградил тесни връзки с Куба и Венецуела, две страни, затънали в дълбоки кризи за икономическите и човешки права, чиито правителства администрацията на Тръмп смята за диктатори и многократно е критикувала.

Който и кандидат да спечели обикновено мнозинство в неделя, ще управлява Хондурас между 2026 и 2030 г. Някои политически анализатори се опасяват, че повече от един кандидат може да претендира за победа.Организацията на американските държави и Вашингтон изразиха загриженост относно изборния процес в Хондурас и заявиха, че следят отблизо изборите.

Още: Тръмп се отърва от най-сериозното дело за негова изборна измама