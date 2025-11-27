Тръмп се отърва от най-сериозното дело за негова изборна измама

Обвиненията срещу американския президент Доналд Тръмп по делото за намеса в изборите за президент на САЩ през 2020 година са оттеглени. Това съобщи CNN, която предаде, че прокурор в щата Джорджия е извършил съответното действие. Прокурор Питър Скандалакис отбеляза, че дори при хипотетичен благоприятен изход, "да се стигне до разглеждане на това дело пред жури през 2029 г., 2030 г. или дори 2031 г. би било голям подвиг".

Оттелянето е потвърдено от съдия - а сред аргументите на прокуратурата за решението ѝ са сложни правни въпроси, включително имунитет, юрисдикция, място на провеждане на делото и достъп до федерални записи.

Според адвокатите на президента на САЩ Доналд Тръмп "един справедлив и безпристрастен прокурор слага край на тази съдебна битка".

Историческото обвинение от Джорджия за изнудване с цел манипулация на изборни резултати бяха повдигнати срещу Тръмп и 18 други лица на 14 август 2023 г. от окръжния прокурор на окръг Фултън, Джорджия. Фани Уилис, която е демократ, започна продължително разследване на предполагаемата намеса на Тръмп в изборите в Джорджия в началото на 2021 г. Разследването започна малко след като телефонен разговор от януари стана публичен - в него Тръмп оказва натиск върху секретаря на Джорджия Брад Рафенспергер, негов колега републиканец, да "намери" необходимите му гласове, за да спечели в щата на президентските избори. Но Уилис беше отстранена от случая след дълъг спор дали попада в нейната юрисдикция.

Припомняме, че делата срещу Тръмп за щурма на Капитолия от 2021 година също паднаха.

