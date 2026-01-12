Войната в Украйна:

В Конгреса на САЩ е внесен законопроект за анексиране на Гренландия

Конгресменът републиканец Ранди Файн е внесъл днес в Конгреса на САЩ законопроект за анексиране на Гренландия към Съединените щати като й се предостави статута на отделен, 51-ви, щат. Целта, както се посочва в изявлението към законопроекта, е да бъдат защитени интересите на Вашингтон в Арктика пред лицето на външната заплаха от Русия и Китай, които "агресивно разширяват" присъствието си там. За инициативата на конгресмена от Флорида съобщи телевизионният канал wctv.tv.

"Който контролира Гренландия, контролира арктическите морски пътища и архитектурата на сигурност, която защитава Съединените щати. Америка не може да остави това бъдеще в ръцете на режими, които презират нашите ценности и се стремят да подкопаят нашата сигурност", се казва още в изявлението на Файн, цитирано от Риа Новости.

Ако бъде приет този законопроект, това ще позволи на президента Доналд Тръмп да предприеме всякакви стъпки, каквито сметне за необходими (включително преговори с датското правителство) за анексиране на острова.

Законопроектът тепърва ще трябва да мине през комисии и да бъде подложен на гласуване.

Междувременно говорителката на Белия дом Каролайн Левит съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ясно е заявил позицията си относно Гренландия: той иска Съединените щати да придобият острова.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
