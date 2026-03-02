"Ресурсите са на ръба": Пентагонът притеснен от продължителен конфликт с Иран

В Пентагона и сред някои членове на администрацията на Доналд Тръмп се е засилила тревогата, че конфликтът с Иран може да излезе извън контрол, съобщават запознати със ситуацията източници. Сред висшите ръководители има безпокойство, че боевете ще продължат седмици, което допълнително ще натовари ограничените запаси на САЩ от системи за противовъздушна отбрана, заявиха за The Washington Post източници, запознати със ситуацията.

„Има притеснения, че това може да продължи повече от няколко дни. Не мисля, че хората напълно са осъзнали какво означава това за запасите“, заяви запознат, пожелал анонимност и обясни, че често са необходими два или три прехващача от системите за ПВО, за да бъде спряна една ракета.

Водещият демократ в Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите, конгресменът Адам Смит, заяви, че тази операция ще принуди САЩ допълнително да изразходват боеприпаси.

Concern is growing inside the Pentagon that the Iran conflict could spiral and drag on for weeks.



“The mood here is intense and paranoid,” one source said.



Officials worry prolonged fighting will further drain already limited U.S. air defense stockpiles.



“There is concern… pic.twitter.com/qEgbXhIwqg — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

„Не можем да кажем: „Хей, Иран, свършиха ни системите за противоракетна отбрана, така че ще направим пауза за момент. Става ли?“, каза Смит, като определи ресурсите на САЩ като „крайно напрегнати“. Той подчерта, че това ще отслаби способността на САЩ да защитават критични позиции.

Междувременно от Пентагона съобщиха, че засилват мерките за защита на ключови обекти в региона, а американски военни продължават мисии за защита на съюзнически бази и персонал.