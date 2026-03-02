Официалната версия на САЩ: Кувейт ни свали 3 изтребителя F-15 погрешка. Нов танкер гори в Оманския залив (ВИДЕО)

Три американски изтребителя F-15E Strike Eagles, изпълняващи мисия в рамките на операция "Епична ярост" (бел. ред. - това е името на американската военна операция, с която беше подпалена втората война в Иран за по-малко от година) са били свалени над Кувейт поради очевиден инцидент с приятелски огън. Това обяви американското централно командване (CENTCOM) в официално съобщение - ОЩЕ: Приятелски огън: Американски F-15 падна в Кувейт (ВИДЕО)

Another angle of this morning’s crash of an apparent shot down F-15 by “friendly fire” over Kuwait. pic.twitter.com/HCTXwW9vlq — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

"По време на активни бойни действия – включително атаки от ирански самолети, балистични ракети и дронове – изтребителите на американските военновъздушни сили бяха погрешно свалени от кувейтските противовъздушни сили. Всичките шестима членове на екипажа катапултираха без проблеми, бяха намерени и са в стабилно състояние. Кувейт потвърди този инцидент и сме благодарни за усилията на кувейтските отбранителни сили и тяхната подкрепа в тази продължаваща операция", става ясно от съобщението.

Американското централно командване уточнява и, че причината за инцидента се разследва. Допълнителна информация ще бъде публикувана, когато стане налична.

Междувременно, в Оманския залив още един петролен танкер е бил уцелен от ракета. Първите данни сочат, че има убит моряк. А Израел също страда от удари на ирански балистични ракети - не всички могат да бъдат прехванати:

An oil tanker was reportedly hit by a drone off the coast of Oman, leaving one crew member dead. pic.twitter.com/gkUvvoonzd — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

WATCH: Iranian missile strikes Be’er Sheva. pic.twitter.com/ntRrTZgXTu — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026