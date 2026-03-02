Военният министър на САЩ за Иран: Не започнахме тази война, но с Тръмп ще я завършим (ВИДЕО)

„Ние не започнахме тази война, но под ръководството на президента Тръмп, ще я завършим“, заяви американският министър на отбраната Пийт Хегсет по време на първата си пресконференция след ескалацията в Близкия изток, предаде CNN. Припомняме, че в събота САЩ и Израел атакуваха Иран и убиха иранския върховен лидер Али Хаменей, но Техеран отвърна с въздушни удари не само по Тел Авив, но и по американски бази в целия арабски регион, дронове са изпратени и в британската база в Кипър.

Според американският военен министър Иран води собствена война срещу Съединените щати от години

"Иран създаваше мощни ракети и дронове, за да създаде конвенционален щит за своите амбиции за ядрен изнудване. Позволете ми да го кажа отново - конвенционален щит за техните амбиции за ядрено изнудване", заяви Хегсет, цитиран от IANS. ОЩЕ: "Хизбула" няма да седи със скръстени ръце: Проф. Владимир Чуков очаква нов режим в Иран

Watch: United States Secretary of War Pete Hegseth says, "Iran's stubborn and self-evident nuclear pursuits, their targeting of global shipping lanes and their swelling arsenal of ballistic missiles and killer drones are no longer tolerable risks. Iran was building powerful… pic.twitter.com/PSfVGZcCom — IANS (@ians_india) March 2, 2026

"Това не е Ирак"

Министърът на отбраната Пит Хегсет заяви днес, че войната срещу Иран не е сравнима с войната в Ирак, добавяйки, че Съединените щати няма да бъдат хванати в същото блато на изграждането на нации, в което се озоваха преди две десетилетия.

„Това не е Ирак“, каза Хегсет от Пентагона. „Това не е безкрайно. Бях там и за двете. Нашето поколение знае по-добре, както и този президент. Той нарече последните 20 години войни за изграждане на нации глупави и е прав.“

„Това е точно обратното“, добави той. „Тази операция е ясна, опустошителна, решителна мисия: Унищожаване на ракетната заплаха, унищожаване на флота, никакви ядрени оръжия", подчерта Хегсет, предаде CNN.

Иран обаче се е подготвил за дълга война

В понеделник началникът на националната сигурност на Иран Али Лариджани предупреди, че страната „се е подготвила за дълга война“, след като бомбардировките на САЩ и Израел през уикенда предизвикаха вълна от регионално насилие. „Иран, за разлика от Съединените щати, се е подготвил за дълга война“, каза Лариджани в публикация в X, предава CNN.

„Както и през последните 300 години, Иран не е започнал тази война и нашите смели въоръжени сили не са предприемали никакви атаки, освен в отбранителни цели". ОЩЕ: Изтезания, власт, врагове и още: Режимът на Али Хаменей в Иран

Iran, unlike the United States, has prepared itself for a long war. pic.twitter.com/0nTGu9u2K4 — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 2, 2026