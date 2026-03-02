Правителството на Гюров:

След като приключи с Иран: Ясни сигнали за следващата война на Тръмп (ВИДЕО)

02 март 2026, 11:04 часа 444 прочитания 0 коментара
След като приключи с Иран: Ясни сигнали за следващата война на Тръмп (ВИДЕО)

"Президентът Тръмп свърши работата, която президентът Рейгън не успя. Аз съм голям почитател на президента Рейгън, но Доналд Тръмп е златен стандарт за републиканците". Думите са на американския сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който е отдавна известен с гръмки и често буквално подлизурски изказвания специално що се отнася до Тръмп.

Още: Историята помни: Тръмп плюеше Обама, че ще атакува Иран. Испания, Норвегия и Оман са против войната

"Мадуро - всеки говореше за него, Тръмп го вкара в затвора (бел. ред. - все още няма окончателна присъда за венецуелския диктатор, следващото съдебно заседание в САЩ за неговия случай е насрочено за 12 март). Куба е следващата - дните на диктаторския режим там са преброени. Иранският режим, корабът-майка на международния тероризъм, е на път да рухне", заяви Греъм пред Fox News.

The Atlantic също публикува материал, в който се опира на изказване на Тръмп пред журналисти в Белия дом ден преди атаката срещу Иран. Тогава американският президент каза, че Куба свършва парите и "може би ще има приятелско превземане". Самият Тръмп заяви пред ABC по въпроса с Иран, че аятолах Хаменей два пъти е опитал да го убие, но не е успял и "аз го пипнах пръв". Но както обикновено, Тръмп бяга от въпроси на журналисти по същество - и за войната в Иран, ето пример - ОЩЕ: "Те нямат пари, нямат нищо": Тръмп обмисля "приятелско поглъщане на Куба"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Куба Иран Линдзи Греъм война Иран
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес