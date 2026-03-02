След като приключи с Иран: Ясни сигнали за следващата война на Тръмп (ВИДЕО)

"Президентът Тръмп свърши работата, която президентът Рейгън не успя. Аз съм голям почитател на президента Рейгън, но Доналд Тръмп е златен стандарт за републиканците". Думите са на американския сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който е отдавна известен с гръмки и често буквално подлизурски изказвания специално що се отнася до Тръмп.

Още: Историята помни: Тръмп плюеше Обама, че ще атакува Иран. Испания, Норвегия и Оман са против войната

"Мадуро - всеки говореше за него, Тръмп го вкара в затвора (бел. ред. - все още няма окончателна присъда за венецуелския диктатор, следващото съдебно заседание в САЩ за неговия случай е насрочено за 12 март). Куба е следващата - дните на диктаторския режим там са преброени. Иранският режим, корабът-майка на международния тероризъм, е на път да рухне", заяви Греъм пред Fox News.

Senator Graham:



Cuba’s next. They’re going to fall. Their days are numbered.



The Iranian regime is about to collapse. The captain of the ship, the Ayatollah, is stone-cold dead. pic.twitter.com/BkSoOYWq6E — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026

The Atlantic също публикува материал, в който се опира на изказване на Тръмп пред журналисти в Белия дом ден преди атаката срещу Иран. Тогава американският президент каза, че Куба свършва парите и "може би ще има приятелско превземане". Самият Тръмп заяви пред ABC по въпроса с Иран, че аятолах Хаменей два пъти е опитал да го убие, но не е успял и "аз го пипнах пръв". Но както обикновено, Тръмп бяга от въпроси на журналисти по същество - и за войната в Иран, ето пример - ОЩЕ: "Те нямат пари, нямат нищо": Тръмп обмисля "приятелско поглъщане на Куба"

Trump ignored shouted questions about Iran war and U.S. casualties and instead pointed reporters toward new statues in the Rose Garden.



“Unbelievable statues, come take a look at them.” pic.twitter.com/16WJ2bZ2wA — Clash Report (@clashreport) March 2, 2026