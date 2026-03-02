След като приключи с Иран: Ясни сигнали за следващата война на Тръмп (ВИДЕО)

"Президентът Тръмп свърши работата, която президентът Рейгън не успя. Аз съм голям почитател на президента Рейгън, но Доналд Тръмп е златен стандарт за републиканците". Думите са на американския сенатор-републиканец Линдзи Греъм, който е отдавна известен с гръмки и често буквално подлизурски изказвания специално що се отнася до Тръмп.
"Мадуро - всеки говореше за него, Тръмп го вкара в затвора (бел. ред. - все още няма окончателна присъда за венецуелския диктатор, следващото съдебно заседание в САЩ за неговия случай е насрочено за 12 март). Куба е следващата - дните на диктаторския режим там са преброени. Иранският режим, корабът-майка на международния тероризъм, е на път да рухне", заяви Греъм пред Fox News.
Senator Graham:— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
Cuba’s next. They’re going to fall. Their days are numbered.
The Iranian regime is about to collapse. The captain of the ship, the Ayatollah, is stone-cold dead. pic.twitter.com/BkSoOYWq6E
The Atlantic също публикува материал, в който се опира на изказване на Тръмп пред журналисти в Белия дом ден преди атаката срещу Иран. Тогава американският президент каза, че Куба свършва парите и "може би ще има приятелско превземане". Самият Тръмп заяви пред ABC по въпроса с Иран, че аятолах Хаменей два пъти е опитал да го убие, но не е успял и "аз го пипнах пръв". Но както обикновено, Тръмп бяга от въпроси на журналисти по същество - и за войната в Иран, ето пример - ОЩЕ: "Те нямат пари, нямат нищо": Тръмп обмисля "приятелско поглъщане на Куба"
Trump ignored shouted questions about Iran war and U.S. casualties and instead pointed reporters toward new statues in the Rose Garden.— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
“Unbelievable statues, come take a look at them.” pic.twitter.com/16WJ2bZ2wA