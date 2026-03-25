Заради здравословни проблеми: Разрешиха на осъден бивш бразилски президент да е под домашен арест

Съдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис постанови днес бившият президент Жаир Болсонаро да бъде временно под домашен арест по здравословни причини, предаде Ройтерс. 71-годишният Болсонаро излежава 27-годишна присъда от ноември миналата година за планиране на преврат, след като загуби изборите през 2022 г. от президента Луиз Инасио Лула да Силва. Съдията обяви, че домашният арест ще продължи първоначално 90 дни.

Още: Преместиха Болсонаро в "по-луксозна" килия

„След този период ще бъде преразгледано наличието на необходимите изисквания за поддържане на домашния арест по хуманитарни причини, включително медицински преглед, ако е необходимо“, каза висшият магистрат.

Още: Изписаха Болсонаро от интензивното отделение

Адвокатите на десния бразилски лидер, който управляваше от 2019 г. до 2022 г., отдавна искаха разрешение той да излежи присъдата си под „домашен арест по хуманитарни причини“, но съдията досега отхвърляше подобни искания. Този обрат идва, след като по-рано този месец Болсонаро бе приет временно в интензивното отделение с остра форма на пневмония.