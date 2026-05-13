"Евровизия" проведе първия си полуфинал: Големите фаворити продължават напред

Моментът, който всички фенове на "Евровизия" чакаха, най-накрая настъпи. 70-ият конкурс за песен официално е открит и тази вечер във Виена се проведе първия полуфинал.

17 държави излязоха на голямата сцена на "Евровизия" тази вечер, като най-добрите 10 от тях се класираха за големия финал тази събота.

В първия полуфинал участваха Молдова, Швеция, Хърватия, Гърция, Португалия, Грузия, Италия, Финландия, Черна гора, Естония, Израел, Германия, Белгия, Литва, Сан Марино, Полша и Сърбия.

Финалистите

За трета поредна година "голямата четворка" с осигурено място на финала, както и страната домакин - Австрия, изпълняват своите песни на живо по време на полуфиналите. Тази вечер видахме изпълненията на Италия и Германия.

Без изненади, за финала в събота се класираха големите фаворити за победата Финландия с Пете Парконен и Линда Лампениус с песента "Liekinheitin", както и Гърция с Акилас и песента "Ferto".

За финала се класира и Израел, чието участие продължава да предизвиква недоволство у мнозина.

Всички 10 държави, продължаващи към финала, са:

Гърция

Финландия

Белгия

Швеция

Молдова

Израел

Сърбия

Хърватия

Литва

Полша

На 14 май е вторият полуфинал, на който участва и България. Той ще бъде открит от DARA с песента "Bangaranga" и всички ще стискаме палци тя да впечатли Европа и да успее да се нареди сред 10-те най-добри с място на големия финал в събота.

Строги мерки за сигурност

Във Виена цари колкото радост, толкова и усещане за притеснение. Причината са опасенията от терористични атаки срещу конкурса, които, според експерти, са "най-сериозните досега".

Стотици служители по сигурността и полицейски кучета бяха разположени в австрийската столица още за церемонията по откриването, а мерките около зала "Винер Щатхале", където след часове ще започне 70-ият песенен конкурс, са драконовски.

Под целия блясък и разкош опасността е по-реална от всякога - според източници на британското издание The Sun рисковете за сигурността може да се повишат.

Д-р Николас Щокхамер, експерт по борба с тероризма в Дунавския университет в Кремс, насочи вниманието към "Ислямска държава" и нейната глобална мрежа от фанатици и "спящи клетки", както и към Иран. Според експерта това са двете основни заплахи за конкурса.