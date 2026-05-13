Какво е състоянието на певицата Бони Тайлър: Лекари с подробности

13 май 2026, 0:31 часа 564 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Британската певица Бони Тейлър остава в тежко, но стабилно състояние след спешна операция на червата, съобщи ДПА, цитирана от БТА. 74-годишната изпълнителка, известна с хита „Total Eclipse of the Heart“, е била приета по спешност в болница във Фаро, Португалия, където е претърпяла операция миналата седмица. Тя е поставена в изкуствена кома, за да се подпомогне възстановяването, а лекарите остават оптимисти, че тя ще се възстанови напълно.

Говорителят на Тейлър уточни, че семейството ѝ е разтревожено от разпространяваните сензационни и неверни слухове и настоява за „уединение и такт“ в този труден момент. Новината за здравословното ѝ състояние беше първоначално съобщена чрез публикация в Instagram миналата седмица.

Елин Димитров
