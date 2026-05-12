Скръбна вест: почина 29-годишна звезда от НБА

Един от отборите в НБА Мемфис Гризлис съобщи скръбна вест, която хвана цялата баскетболна общественост неподготвена. 29-годишната звезда на тима Брандън Кларк е починал. На този етап от Мемфис Гризлис не съобщават каква е причината за смъртта на канадеца. Нападателят прекара цялата си кариера в този отбор. А агенцията, която го представляваше вече изказа съболезнованията си. От “Priority Sports“ отбелязаха и шока, който са изпитали, когато са разбрали за кончината на Кларк.

Ето и цялото съобщение на “Priority Sports“: “Дълбоко сме шокирани от трагичната кончина на Брандън Кларк. Той беше толкова обичан от всички нас и от всеки, чиито животи е докоснал. Той беше най-нежната душа и винаги пръв помагаше на приятелите и семейството си. Сърцата ни са разбити, когато си мислим за майка му, Уитни, цялото му семейство, приятели и съотборници. Всички обичаха БК, защото той беше най-подкрепящият приятел, когото можем да си представим. Думите не могат да опишат колко много ще ни липсва“.

Брандън Кларк беше арестуван през април

Брандън Кларк беше посветил цялата си кариера в НБА на Мемфис Гризлис. През последната година много контузии мъчеха канадеца и той изигра само 2 мача от редовния сезон 2025/26. А за да стане още по-кошмарна ситуацията около него, през април той е беше арестуван в Арканзас по обвинения за превишена скорост и притежание на забранени вещества.

