Изписаха Болсонаро от интензивното отделение

Настаненият в болница бивш бразилски президент Жаир Болсонаро е изписан от интензивното отделение, съобщи местният новинарски сайт Джи 1, цитирайки неговия лекар, предаде Ройтерс. Болсонаро беше приет в интензивното отделение в болница в столицата Бразилия на 13 март заради бронхопневмония, припомня Ройтерс, цитирани от БТА.

Какво се случва със здравословното състояние на Болсонаро?

Излежаващият присъда бивш президент на Бразилия Жаир Болсонаро претърпя нова медицинска процедура за лечение на упорито хълцане, съобщи съпругата му, цитирана от Ройтерс. Лекарите „извършили процедура за блокиране на левия нерв на диафрагмата“, след като в събота претърпя подобна операция за лечение на десния. Въпросните нерви контролират диафрагмата, основният мускул за дишане. Операцията в столична болница е продължила около час, заяви в социалните мрежи съпругата му, бившата първа дама Мишел Болсонаро.

Бившият президент се сблъсква със здравословни проблеми след нападение с хладно оръжие през септември 2018 г. по време на президентска кампания.

Болсонаро беше осъден на над 27 години затвор от Върховния съд на Бразилия през септември за планиране на преврат, за да отмени загубата му на изборите през 2022 г. Той започна да излежава присъдата си миналия месец. Съдия от Върховния съд разреши той да напусне затвора за операциите.

