САЩ плащат за война в Иран все повече милиарди, а готвят дори и ескалация

Войната срещу Иран, която САЩ започнаха на 28 февруари, става все по-скъпа и по-скъпа. Джулс У. Хърст III, изпълняващ длъжността заместник-министър на отбраната по финансовите въпроси, заяви на 12 май, че прогнозните разходи за военните операции на страната, свързани с конфликта, са се повишили до близо 29 милиарда долара. За справка - по-ранната оценка сочеше 25 милиарда долара. Ревизираното число отразява актуализираните оценки на Общото командване и екипа на финансовия контрольор, каза Хърст.

„Това се дължи на актуализираните разходи за ремонт и подмяна на оборудване, а също и на общите оперативни разходи“, уточни той по време на изслушване пред Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите - долната камара на Конгреса на САЩ.

Законодателите настояха администрацията да предостави по-пълна отчетност за разходите по операция "Епична ярост" – американската кампания, свързана с войната в Иран, която започна в края на февруари и продължава при крехко примирие.

САЩ имат планове и за ескалация на войната в Иран, и за деескалация

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет същевременно заяви, че Пентагонът има планове както за ескалиране на военните операции срещу Иран, така и за тяхното намаляване, ако се наложи. Думите му дойдоха в контекста на настояването от страна на законодателите властта да предостави информация за правната основа на конфликта.

И Хегсет говори пред Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите - за бюджета на Пентагона за 2027 г., който президентът Доналд Тръмп поиска да е рекорден - 1,5 трлн. долара.

„Имаме план за ескалация, ако се наложи. Имаме план за оттегляне, ако се наложи. Имаме план за преразпределение на ресурсите“, заяви Хегсет, цитиран от опозиционната иранска телевизия Iran International.

Той каза, че искането за 1,5 трилиона долара е „безспорно исторически бюджет“, но добави, че това е „фискално отговорен бюджет“. „Бюджетното искане на президента отразява спешността на момента“, заяви Хегсет, цитиран от CBS News.

