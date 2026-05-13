Войната в Близкия изток: Саудитска Арабия е отговорила с въздушни удари на иранските атаки?

Саудитска Арабия е предприела множество необявени официално удари срещу Иран. Те са били в отговор на атаките, извършени срещу кралството по време на войната в Близкия изток, информираха двама западни представители по въпроса, като се позоваха на двама ирански представители. Саудитските атаки, за които не се съобщаваше преди, отбелязват първия път, в който е известно, че кралството е извършило директни военни действия на иранска земя и показват, че то става много по-смело в защитата си срещу основния си регионален съперник.

Атаките, предприети от саудитските военновъздушни сили, се оценяват като извършени в края на март, заявиха двамата западни представители. Единият каза само, че това са били „удари в отмъщение за удара срещу Саудитска Арабия“. Ройтерс не успя да потвърди какви са били конкретните цели. В отговор на искане за коментар, висш служител на саудитското външно министерство не е отговорил директно на въпроса дали са били извършени удари. Иранското външно министерство пък не отговори на искането за коментар.

Саудитска Арабия, която има дълбоки военни отношения със Съединените щати, традиционно разчита на американската армия за защита, но 10-седмичната война направи кралството уязвимо за атаки, които пробиха американския военен чадър. Саудитските удари подчертават разширяването на конфликта - и степента, до която войната, започнала с въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, е въвлякла в конфликта и по-широкия Близък изток по начини, които не са били публично признати.

След ударите на САЩ и Израел, Иран е ударил с ракети и дронове всичките шест държави от Съвета за сътрудничество в Персийския залив, атакувайки не само американски военни бази, но и цивилни обекти, летища и петролна инфраструктура, и е затворил Ормузкия проток, нарушавайки световната търговия. Обединените арабски емирства също извършиха военни удари срещу Иран, съобщи в понеделник „Уолстрийт Джърнъл“. Действията на Саудитска Арабия и Емирствата заедно разкриват конфликт, чиято истинска форма остава до голяма степен скрита – конфликт, в който монархии от Персийския залив, засегнати от ирански атаки, започнаха да отвръщат на удара.

Но подходът им не е идентичен. ОАЕ заеха по-ястребова позиция, стремейки се да изтеглят пари от Иран и избягвайки публична дипломация с Техеран. Междувременно Саудитска Арабия се стреми да предотврати ескалацията на конфликта и поддържа редовен контакт с Иран, включително чрез посланика на Техеран в Рияд. Той не отговори на искане за коментар. Високопоставеният служител на саудитското външно министерство не коментира директно дали е постигнато споразумение за деескалация с Иран, но заяви: „Потвърждаваме последователната позиция на Саудитска Арабия, която се застъпва за деескалация, самоконтрол и намаляване на напрежението в преследване на стабилност, сигурност и просперитет на региона и неговите хора.“

