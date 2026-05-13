НА ЖИВО: САЩ плащат все повече милиарди за война в Иран

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Войната срещу Иран, която САЩ започнаха на 28 февруари, става все по-скъпа и по-скъпа. Джулс У. Хърст III, изпълняващ длъжността заместник-министър на отбраната по финансовите въпроси, заяви на 12 май, че прогнозните разходи за военните операции на страната, свързани с конфликта, са се повишили до близо 29 милиарда долара. За справка - по-ранната оценка сочеше 25 милиарда долара. Ревизираното число отразява актуализираните оценки на Общото командване и екипа на финансовия контрольор, каза Хърст.