Поръчалите и платили за "златния телефон" на Тръмп останаха с празни ръце

Над половин милион души са платили за „златния телефон“ на Доналд Тръмп и така и не са го получили. Преди близо година президентът на САЩ обяви собствения си златен смартфон - Trump Mobile. Според NBC News над 500 000 души са направили предварителни поръчки, плащайки депозит от 100 долара. Досега не е доставено нито едно устройство. Освен това датата на пускане на пазара е изчезнала от уебсайта на проекта.

ОЩЕ: Тръмп навлиза в бизнеса с мобилни услуги: Пуска златен телефон (СНИМКА)

Ако и вие сте сред тези хора, може би сте любопитни да знаете кога всъщност ще получите своя смартфон за 499 долара. Според нови доклади отговорът може да е „никога“, тъй като телефоните не са пуснати в производство година след като семейството на Тръмп започна да събира плащания за устройствата.

Актуализираните условия вече гласят, че депозитът не гарантира, че телефонът някога ще бъде произведен или доставен.

Първоначалната дата на доставка беше планирана за края на лятото на 2025 г., малко след като компанията започна да приема депозити. След това датата на доставка на телефона беше отлагана три пъти – включително през ноември и декември 2025 г. и отново през март 2026 г.

Half a million people paid for Trump’s “gold phone” — and never got it



Nearly a year ago, the U.S. president announced his own gold smartphone, Trump Mobile.



According to NBC News, around 500,000 people placed pre-orders, paying a total of about $59 million.



Not a single… pic.twitter.com/rhQIyo0Q63 — NEXTA (@nexta_tv) May 12, 2026